Послушник Валаамского монастыря утонул в ледяной воде, пытаясь спасти человека

Беда случилась на Валааме 10 ноября. Субботним вечером там утонули двое мужчин, погибли от переохлаждения. Они плыли в лодке, но та перевернулась. Что именно произошло, официальных данных пока нет. Но как рассказал епископ Панкратий, игумен Валаамского монастыря, трагедия случилась при переходе через небольшой пролив между островами Лембос и Байонный.

В лодке были два Андрея. Один - послушник монастыря, другой - рабочий из архангельской плотницкой бригады. Послушник Андрей хорошо плавал, а вот Андрей-плотник совсем не умел держаться на воде.

Когда лодка перевернулась, послушник выплыл недалеко от берега, метрах в двадцати. Он мог спастись. Но в то же самое время его товарищ был по-прежнему в ледяном проливе и из последних сил держался за перевернутую лодку в надежде на помощь. Послушник монастыря не мог не откликнутся.

- Наверное, он услышал крики товарища... сбросил с себя на камни куртку и бросился в ледяную воду на помощь. Их тела сегодня нашли. Скорбим об их безвременной кончине и приносим соболезнования родственникам, - рассказывает епископ Панкратий, игумен Валаамского монастыря.

Тела погибших искали спасатели и сами служители Валаамского монастыря. Нашли только на третьи сутки.