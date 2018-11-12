2018-11-12T23:18:52+03:00
Происшествия

Послушник Валаамского монастыря утонул в ледяной воде, пытаясь спасти человека

Тела обоих погибших нашли только на третьи сутки
Елена МОЛОДКИНА
Поделиться:
Послушник монастыря не мог не броситься на помощь. Фото: "Валаамский монастырь" ВКонтактеПослушник монастыря не мог не броситься на помощь. Фото: "Валаамский монастырь" ВКонтакте
Изменить размер текста:

Беда случилась на Валааме 10 ноября. Субботним вечером там утонули двое мужчин, погибли от переохлаждения. Они плыли в лодке, но та перевернулась. Что именно произошло, официальных данных пока нет. Но как рассказал епископ Панкратий, игумен Валаамского монастыря, трагедия случилась при переходе через небольшой пролив между островами Лембос и Байонный.

В лодке были два Андрея. Один - послушник монастыря, другой - рабочий из архангельской плотницкой бригады. Послушник Андрей хорошо плавал, а вот Андрей-плотник совсем не умел держаться на воде.

Когда лодка перевернулась, послушник выплыл недалеко от берега, метрах в двадцати. Он мог спастись. Но в то же самое время его товарищ был по-прежнему в ледяном проливе и из последних сил держался за перевернутую лодку в надежде на помощь. Послушник монастыря не мог не откликнутся.

- Наверное, он услышал крики товарища... сбросил с себя на камни куртку и бросился в ледяную воду на помощь. Их тела сегодня нашли. Скорбим об их безвременной кончине и приносим соболезнования родственникам, - рассказывает епископ Панкратий, игумен Валаамского монастыря.

Тела погибших искали спасатели и сами служители Валаамского монастыря. Нашли только на третьи сутки.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Петербурге СКА разгромил ХК "Автомобилист" со счетом 5:2
Названа причина блэкаута в двух районах Санкт-Петербурга
Музей-заповедник «Царское Село» принял подарок из Австралии
Александр Повод стал начальником Северо-Западного таможенного управления
Совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин заплатил за свободу 25 миллионов рублей
Спасатели предупредили петербуржцев о мокром снеге и сильном ветре во вторник
По зеленой ветке метро пустят новый зеленый поезд
У Шлиссельбурга рыбаки спасли двух нерп, попавших в сети
Семью петербуржцев с сыном-подростком задержали во время кражи железнодорожных рельсов
Семья великанов в полосатых купальниках устроит «заплыв» в канале Грибоедова
Петербургские депутаты предлагают повысить штрафы за автохлам
В Петербургский музей артиллерии передадут реликвии Первой мировой войны
Беглов: Петербургу требуется «перезагрузка» всей системы работы с инвесторами
В Большой Хоральной Синагоге Петербурга пройдет День открытых дверей