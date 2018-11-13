2018-11-13T00:12:09+03:00
Звезды

«И все же я папина дочка»: Анастасия Волочкова навестила отца в пансионате под Петербургом

И привезла ему подарок - букет роз в собственный рост [фото]
Елена МОЛОДКИНА
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Анастасия Волочкова нашла денек, чтобы проведать отца. Фото: InstagramАнастасия Волочкова нашла денек, чтобы проведать отца. Фото: Instagram
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Всего один день бывшая балерина сумела выделить в своем расписании, чтобы съездить из одной столицы в другую и обратно. И всего за один день столько впечатлений и постов в "Инстаграме". Началось все, как обычно, еще с вокзала.

- Уезжала в Санкт-Петербург с трех вокзалов. В прямом смысле. Опоздав на три поезда. В итоге все же попала на поезд. Потому что, если мне нужно оказаться там, где я должна быть, там и оказываюсь. Еду в Питер. Навещу папу, решу все важные дела и вернусь в Москву, - подписала Анастасия первую кучку фотографий из "Сапсана".

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Еду в Питер. Навещу папу, решу все важные дела и вернусь в Москву
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Напомним, отец Волочковой сейчас живет под Петербургом, в пансионате для пожилых людей. Балерина очень нахваливала это заведение, мол, так долго искала и, наконец, нашла. И отвезла папу сюда - в надежные руки. Но уверяет, что не насовсем, а только на время ремонта в его питерской квартире, которую она когда-то ему подарила. На днях Анастасии прислали видео из пансионата, как ее папа, 10 лет прикованный к инвалидному креслу, делает первые шаги.

И балерина приехала, чтобы лично порадоваться успехам отца и поблагодарить персонал. И пришла в пансионат не с пустыми руками. Персоналу она привзла съедобные букетики с яблоками и лимонами. А папе - розы с себя ростом. Конечно, фото прилагаются.

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Встреча с папой всегда трогательна до слез!
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Но и тут нашлись недовольные среди подписчиков: "Откупилась сомнительными по съедобности яблоками", "Да-а, розы - это вот прямо то, что нужно ее отцу. Да еще и в полный рост", "Опять сплошная реклама".

Но папа Анастасии был рад. На всех фотографиях из пансионата рядом с дочерью он просто светится и расплывается в улыбке.

- Встреча с папой всегда трогательна до слез. Спасибо всем докторам и сотрудникам за помощь моему папе. Это такая боль! Но теперь за ним хоть профессиональный и человеческий уход, - написала Волочкова в соцсети. - И все же я папина дочка.

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Обнимашки-целовашки. И все же я папина дочка
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