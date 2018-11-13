Ирина Слуцкая: Дочка мечтает стать фигуристкой, как мама, а сын выбрал хоккей

14 ноября на Елагином острове пройдет фестиваль скандинавской ходьбы «Ходи, Петербург». Один из его организаторов - чемпионка мира и Европы, призер двух Олимпиад по фигурному катанию Ирина Слуцкая. Мы встретились в эфире Радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», чтобы поговорить о спорте и детях, а также выяснить, почему известная фигуристка любит лыжные палки не меньше коньков.

«ХОЧЕТСЯ ВИДЕТЬ ОБЩЕСТВО ЗДОРОВЫМ»

- Ирина, вы выступаете в ледовом шоу, работаете депутатом в Московской областной думе, у вас семья, школа фигурного катания. Зачем вам скандинавская ходьба?

- Если я могу чем-то помочь, я всегда рада сделать это. Хочется видеть наше общество здоровым, а скандинавская ходьба имеет массу преимуществ.

- Всегда странно видеть людей, идущих с палками и без лыж…

- В начале 90-х, когда я впервые увидела этих шагающих людей, я тоже подумала: «Вот странные! Идут с палками и без лыж». Но когда я впервые попробовала скандинавскую ходьбу, утром у меня болело все тело, а ведь я спортсменка. Болели мышцы, о существовании которых я и не подозревала. Это меня сильно подкупило.

- И вы так увлеклись, что, будучи известной фигуристкой, на этой неделе вместо коньков привезли в Петербург палки?

- Да! 14 ноября я всех приглашаю на фестиваль по скандинавской ходьбе, который называется «Ходи, Петербург» на Елагином острове. Будет много интерактивных мастер-классов, где ответят на все вопросы и научат правильно заниматься этим спортом. А плюсов в нем и, правда, много. Это тот вид активности, в котором задействовано более 90 процентов всех мышц и при этом практически нет противопоказаний. Для занятий нужны только палки, которые можно купить за 700 рублей. Так что этот спорт доступен каждому. А во время прогулок мы заодно тренируем дыхательную и сердечно-сосудистую системы.

«ОДИН ВЫЖИВАЕТ, А СТО ОДИН УХОДИТ»

- Кстати, вы не только спортсменка, но и мама двоих детишек. 11-летний Артем и 8-летняя Варвара наверняка тоже занимаются спортом?

- С Артемом мы долго выбирали вид спорта, которым бы он хотел заниматься. Он увлекался борьбой, потом решил попробовать что-то еще. Выбирал между футболом и хоккеем, в итоге остановил свой выбор на хоккее. Я и фигурное катание ему предлагала, но он сказал: «Катание для девочек, катайтесь сами».

- Варя тоже была категорична к фигурному катанию?

- Напротив. Я очень хотела, чтобы дочка занималась художественной гимнастикой, но она сказала, что хочет стать фигуристкой. Я объяснила ей, что это постоянные тренировки в холоде на льду, падения, но дочь сказала: «Я хочу, как мама, и еще хочу платье». И в четыре года она встала на коньки.

- Современная школа фигурного катания отличается от той, в которой учились вы?

- В современном фигурном катании ребенка учат сразу самым сложным элементам, зачастую забывая о базе. Если к тринадцати годам фигуристка не прыгает все прыжки, ее уже списывают. Я, как мать, как спортсменка, могу сказать, что в такой системе один выживает, а сто один уходит. Я бы не форсировала события, а давала развиваться, хочется видеть наших чемпионов не два-три года, а хотя бы несколько олимпийских циклов.

«ТЕХНИКА ПОБЕДИЛА АРТИСТИЗМ»

- Вы всегда отличались своим стилем. В современном фигурном катании бытует мнение, что техника победила артистизм?

- Это система судейства победила все и вся. Ведь раньше всегда спорили: фигурное катание - это спорт или произведение искусства? Могу сказать, что сегодня это спорт, потому система требует от фигуриста бегать от прыжка к прыжку, от элемента к элементу, для того чтобы получить надбавки к баллам. С такой системой судейства невозможно проявить свой артистизм.

- Лиза Туктамышева недавно удивила всех стриптизом на показательных выступлениях. Вот где артистизм! А вы как относитесь к подобному?

- Люди болезненно ко всему относятся и во всем ищут пошлость. Если вспомнить, какое количество фигуристок каталось в красивых лифчиках… Лиза далеко не первая и даже не десятая. Ничего критичного не произошло, просто она красиво разделась (смеется). Мне Лиза очень нравится. Это та спортсменка, которая прошла очень многое: и взлеты и падения. Про нее я могу сказать: это настоящее взрослое женское катание в совокупности со сложнейшими прыжками.