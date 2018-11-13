Школа пенсионера: как не стать жертвой мошенников в Петербурге

«Комсомолка» в Петербурге» запускает специальный проект «Школа пенсионера». Все самые полезные советы для людей почтенного возраста, нужная информация о том, куда бесплатно можно пойти учиться и как спланировать свой досуг, читайте каждую среду в ежедневном выпуске «КП». Первый мы решили посвятить очень важной и актуальной теме: как не стать жертвой мошенников.

АФЕРИСТЫ НЕ ДРЕМЛЮТ

Незабвенный Остап Бендер знал четыреста относительно честных способов отъема денег. Нынешние мошенники, хоть рангом пониже, но в вариативности афер могут дать фору Великому комбинатору. Причем большинство их историй рассчитано на тех, кто еще доверчивее детей, - на пожилых людей. Они охотнее открывают двери незнакомцам, вступают с ними в диалог и верят в байки.

Так, по квартирам ходят «социальные работники», которые впаривают бабушкам и дедушкам чудо-приборы, лечащие от всех болезней. «Коммунальщики», которые якобы проверяют и меняют счетчики. А еще есть «родственники, попавшие в беду», «медицинские работники», различного рода «агитаторы», «сотрудники Пенсионного фонда»…

- Практически пятьдесят процентов случаев мошенничества в городе связано с пожилыми людьми, - говорят в ГУ МВД по Петербургу.

Обманом, как правило, промышляют женщины. Им проще втереться к пенсионерам в доверие. Работают как по одиночке, так и организованными группами. У мошенников даже разработаны целые инструкции, как втереться в доверие к собеседнику.

КТО СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ КО МНЕ

Самая распространенная на сегодняшний день схема мошенничества - прикрыться именем авторитетной организации: «Водоканал», «ПетербургГаз», «Петроэлектросбыт» и так далее. Визитеры могут предлагать поменять фильтры для воды, поставить новые счетчики, купить сигнализаторы загазованности воздуха и так далее.

Если же человек отказывается, начинают угрожать различными мерами: от крупных штрафов до отключения коммунальных услуг. И нередко после таких визитов жильцы не находят дома ценности или крупные суммы денег.

Важно держать в уме: на самом деле сотрудники таких предприятий никогда просто так не ходят по квартирам, не требуют предоставить доступ к оборудованию и уж тем более ничего не продают. Тот же «Водоканал» не занимается установкой в квартирах приборов учета и их поверкой. Это дело УК или ТСЖ. Газовщики приходят либо по заявке жильца, либо два раза в год с плановой проверкой оборудования и плит. Но такие визиты согласованы заранее не только с жильцами, но и с управляющей организацией. Это, во-первых.

Во-вторых, визитер не может быть в гражданской одежде. На нем будет спецодежда с логотипом предприятия. Удостоверение сотрудника он предъявит даже без вопросов.

В-третьих, никто из «легальных» коммунальщиков не имеет права принимать на дому денежные средства. Так, в «Петроэлектросбыте», например, уточняют, что установка приборов учета производится только по предварительным заявкам и после оплаты в кассе.

В-четвертых, «контролеры» могут прийти к абонентам только с официальной ведомостью, в которой указан заводской номер счетчика. Прежде чем открыть дверь, попросите визитера назвать его. Если не может - это мошенник.

ВАМ ПОЛОЖЕНА ВЫПЛАТА

Эти товарищи у пожилых людей денег просить не будут. Наоборот, пообещают им материальную помощь. Например, выплату к какому-то празднику или доплату к пенсии. Не поверить сложно, ведь люди представляются работниками социальных служб, а то и Пенсионного фонда.

Дальше - вариативно. У кого на что хватит фантазии. Одни могут придумать несуществующий налог, который пенсионер должен заплатить прямо сейчас, а потом только обращаться за выплатой. Именно так в прошлом году мошенники в Петербурге обманули семерых пенсионеров на 280 тысяч рублей.

Другие, например, попросят сдачу с пятитысячной купюры, которая потом окажется фальшивой. Третьи и вовсе предложат подписать какие-то непонятные документы, заявления, обращения.

Не делайте этого! Знайте, что сотрудники Пенсионного фонда по домам не ходят и консультации на дому не оказывают. И уж тем более не просят по телефону назвать паспортные данные или номер банковской карты. Они не будут требовать перевода средств на какой-то счет для оказания социальной помощи.

- Прием по услугам ПФР осуществляется только в клиентских службах управлений ПФР и в МФЦ! - предупреждают представители фонда по Петербургу и Ленинградской области.

АЛЛО, ВЫ В БЕДЕ

Кстати, о телефонных звонках. «Комсомолка» уже рассказывала, как 78-летнюю блокадницу, после того как она сдала анализы в поликлинике, по телефону пугали онкологией.

- Ей сказали, что у нее начальная стадия рака позвоночника и необходимо срочное лечение за 620 тысяч рублей, - рассказывала нам тогда внучка пенсионерки Алина. - И что без этого лечения ее парализует. Потом предложили квоту за триста тысяч рублей. В итоге бабушка договорилась на сто тысяч. Деньги предложили передать человеку, который приедет на «скорой» (!) и сразу же привезет лекарства.

Эта история закончилась благополучно. Пенсионерка успела вовремя рассказать все родственникам, и они объяснили ей, что платить никому не нужно. Но случай это далеко не единичный. И тех, кто отдавал деньги, а потом узнавал правду, действительно долго приходилось лечить. Уже от инфаркта.

Если вам внезапно поступил такой звонок, то:

- постарайтесь побыстрее закончить этот разговор. Мошенники стараются удержать «жертву» на линии до приезда курьера за деньгами, чтобы человек не успел с кем-то посовещаться

- сразу же перезвоните в поликлинику, лабораторию, своему лечащему врачу. По официальным номерам. Скорее всего, вам скажут, что никто не звонил

- не покупайте никаких лекарств с рук и от курьеров. Документы и сертификаты легко подделываются

- позвоните родным и расскажите им об этом разговоре. Очень часто мошенники продолжают названивать и давить на жертву. Пока им не даст отпор кто-то более уверенный.

БДИ!

Если к вам в квартиру просится подозрительный человек, представляясь сотрудником какой-либо компании, нужно обязательно спросить его фамилию и цель визита. А потом позвонить на «горячую линию» и проверить информацию.

«Водоканал» - 8 (812) 305-09-09.

«ПетербургГаз» - 8 (812) 610-04-04.

«Ленэнерго» - 8 (812) 494-31-71.

«Петроэлектросбыт» - 8 (812) 303-80-90.

Пенсионный фонд – 8 (812) 292-85-92, (812) 292-85-56.