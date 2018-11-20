2018-11-20T15:48:13+03:00
Происшествия

Спасался от коллекторов: В Петербурге мужчина, отчаявшись, поджег свою квартиру

Местные жители шокированы поступком соседа, а самого погорельца сейчас ищет полиция
Елена БЕЗГОДОВА
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Владелец двушки сам разлил горючую жидкость в квартире.Владелец двушки сам разлил горючую жидкость в квартире.Фото: Елена БЕЗГОДОВА
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Сильный запах гари до сих пор остается в доме на Кустодиева 20к2. Поздним вечером 19 ноября в 8 парадной загорелась квартира на девятом этаже. Жильцов близлежайших квартир эвакуировали и за клубами черного дыма, что вырывался из окон двушки, соседи наблюдали со двора. Огонь потушили быстро и этот случай мог бы остаться незамеченным, если бы не одно «но» - хозяин квартиры 50-летний Виктор (имя изменено, - Прим.ред.) сам поджог родные квадраты. Соседи в один голос уверяют: так он прятался от коллекторов, выбивающих у него долги!

Где сейчас находится тот самый Витя, соседи не знают. Сетуют на него и пожарные: вода из обгоревшей квартиры (пострадало около 15 квадратных метров) все еще сочится с девятого этажа на нижние. Только успевают вытирать!

- Но теперь хотя бы электричество дали, а то ночью все обесточило, - говорит жительница дома Наталья (имя изменено, - Прим.ред.).

Лестничные клетки рядом со сгоревшей квартирой Виктора отмывали все утро. Рабочие убирали копоть и пепел, а жилконтора наконец закрыла на висячий замок квартиру.

Две канистры с жидкостью, похожей на бензин, вытащили из квартиры Виктора Фото: Елена БЕЗГОДОВА

Две канистры с жидкостью, похожей на бензин, вытащили из квартиры ВиктораФото: Елена БЕЗГОДОВА

Как стало известно «Комсомолке» из источников, близких к следствию, огонь в двушке развел сам Виктор. Разлил в комнате солярку, поджег, а когда полыхнуло, сбежал, оставив в квартире два газовых баллона.

Виктор живет в этом доме с самой его постройки, с 1975 года. Еще мальчишкой въехал с родителями в квартиру на 9 этаже. Когда мать и отец умерли – остался один.

- Он обычный человек, выглядит прилично – невысокий, седой, - рассказывают соседи о Викторе. – Необщительный, скрытный. У нас весь подъезд дружит, а он старается пройти мимо. Но всегда здоровается.

Что крайне сильно напугало соседей, так это якобы найденные в квартире Виктора боеприпасы.

- У него там склад оружия и взрывчатки нашли, - шептались соседи. Но в МЧС эти слухи быстро опровергли.

- На месте работали 3 единицы техники и 15 человек личного состава. Никаких боеприпасов на месте не обнаружено, угрозы взрыва не было, - подчеркнул начальник пресс-службы МЧС РФ по Санкт-Петербургу Андрей Литовка.

Чтобы разобраться в произошедшем, осталось найти Виктора и узнать у него лично, от каких коллекторов он скрывался.

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