Орлов: Кокорин не в форме, к тому же ему грозит реальный срок

Уже второй месяц нападающий «Зенита» Александр Кокорин с братом и форвардом «Краснодара» Павлом Мамаевым сидят в следственном изоляторе в Москве. Загулявшим друзьям дорого обошлись две драки, которые они устроили у одного из ночных клубов столицы и в кафе. Следствие обвинило всех троих в хулиганстве, до суда – 8 декабря, парни будут сидеть за решеткой. Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов в своем видеоблоге рассказал, каким он видит будущее Кокорина.

- В «Зените» Кокорина нет и вряд ли будет, - уверен специалист.

Мало того, что форвард не может поддерживать спортивную форму в СИЗО, так еще появилась реальная возможность того, что срок следствия по делу продлят, а обоих Кокориных и Мамаева оставят под стражей еще на два месяца - до 8 февраля.

- Он четыре месяца не будет тренироваться! Мышцы не в работе, дыхание уходит - бегать же надо, - подчеркнул Геннадий Орлов, говоря о будущем Александра Кокорина.

Но и это не все. По словам комментатора, будучи в Москве он общался с известным столичным следователем, который заверил, что футболистам дадут реальный тюремный срок. А это означает если не конец карьеры, то серьезную в ней паузу.

Именно поэтому «Зениту» необходимо искать нового нападающего и не рассчитывать на Кокорина, иначе на чемпионство модно не рассчитывать.

Впрочем, даже потом у Александра и его закадычного друга Павла Мамаева есть шансы остаться в футболе. Как ранее предложил глава Чечни Рамзан Кадыров, они готовы взять игроков в «Ахмат» на перевоспитание.

Напомним, что криминальная история началась 8 октября 2018 года. Тогда футболисты, после игры «Зенита» и «Краснодара» в Петербурге, сели на «Сапсан» и уже через несколько часов гуляли по столице с младшим братом Кокорина Кириллом. Под утро компания избила водителя телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который ждал женщину у ночного клуба. А позднее, в кафе, футболисты побили чиновника Минпромторга Дениса Пака.

Через два дня они пришли в Следственный комитет, где приятелям предъявили обвинение по статье «Побои», позже переквалифицированную в «Хулиганство».