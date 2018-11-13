В Тихвине задержали подозреваемого в убийстве шести человек, который 13 лет назад избежал смертной казни

Жестокое убийство семьи в деревне Большая Мошаница в 2005 году потрясло всю Беларусь. 48-летняя Елена Семенова (имена изменены – прим.ред.) с 53-летним мужем перевезли из Белыничей в деревню всех своих родственников. 27-летняя дочь Семеновых приехала вместе с 22-летним мужем и двумя детьми: 7-летним сыном и 6-летней дочкой. В городе родственники продали свою квартиру и обосновались в небольшом домике. Тогда по деревне и поползли слухи, что за жилье семья выручила тысячу долларов, что по меркам деревни было неслыханной суммой. Именно на нее и позарились преступники.

«НЕВИНОВНЫХ ХОТЕЛИ ОТПРАВИТЬ НА СМЕРТЬ»

Семья в тот вечер стала праздновать новоселье. Но веселье длилось недолго. Через несколько дней всех членов семейства нашли мертвыми. Неизвестные задушили и зарубили родственников, не пожалев даже детей. К месту жестокого убийства съехались лучшие сыщики и следователи со всей Беларуси. И вскоре подозреваемых задержали. Ими оказались пятеро друзей от 18 до 24 лет. Преступников тут же схватили и бросили в следственный изолятор. Расследование длилось несколько лет. Парни то признавали свою вину, то отказывались от своих слов.

- Прокуратура тогда настаивала, что парни пришли к семье под предлогом познакомиться, - рассказывают силовики. – Обманув добродушных домочадцев, они пробрались в дом и убили все семейство. После чего забрали деньги.

Перед задержанием мужчина планировал свадьбу

Парням грозило пожизненное лишение свободы или смертная казнь. Но суд полностью оправдал обвиняемых, которые на суде доказывали, что все показания из них выбили. В тот момент местные СМИ пестрели заголовками – «Невиновных хотели отправить на смерть». Родственники же обвиняемых слезливо рассказывали, как парней пытали силовики. Среди них была и бабушка подозреваемого Петра Симоненко.

«СОБИРАЛСЯ ЖЕНИТЬСЯ»

Петра, как и остальных, оправдали. Правда, в суде выяснилось, что парень причастен к другим преступлениям и его отправили в колонию на 10 лет за кражи и хулиганство. Три года назад Петр освободился из колонии. Его друзья к тому времени уже обзавелись семьями и работой. Симоненко тоже решил устроить свою жизнь и отправился на работу в Петербург. Последние несколько лет Петр жил в Тихвине и был разнорабочим-вахтовиком. Правда, обзавестись семьей иностранец так и не успел.

- В Тихвине по подозрению в убийстве шести человек задержан гражданин Белоруссии, - сообщили в полиции Петербурга. – Мужчина помещен в ИВС и ждет депортацию на родину.

Как выяснилось, спустя 15 лет следователям все-таки удалось провести экспертизы улик, которые все это время хранились в уголовном деле. И исследования показали, что парни все-таки причастны к преступлению. Для новых друзей Петра кровавая история стала шоком.

- На родине у Пети осталась возлюбленная, - рассказывают друзья Петра. - Я его в прошлом году видел. Он тогда к родителям в деревню ездил. Он как раз собирался ехать в Россию на работу. Сказал, что там у него будет хорошая зарплата, собирался жениться.

Но в МВД Белоруссии уверены, теперь ошибки быть не может.

- Петр Симоненко действительно сейчас проходит у нас подозреваемым по убийству 15-летней давности, - подтвердили «КП» источники в МВД Белоруссии. – Его должны доставить в Минск на допрос.

Сейчас 37-летнему Петру, если его вину все-таки докажут, уже не грозит расстрел. Но на пожизненное лишение свободы его вполне могут осудить.