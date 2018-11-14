«Не блатная, не выскочка»: Глава района вступился за директора школы, против которой бастуют учителя

Накануне директора купчинской школы 218 с уроков увезли в больницу. Оксане Козиной, против которой выступает добрая половина учительского состава, врачи поставили диагноз «гипертонический криз». Женщина, очевидно, не выдержала напряжения. Немудрено, ведь ее обвиняют в урезании зарплат, унижении педагогов и просто в некомпетентности. Но некоторые учителя предполагают – внезапная болезнь Козиной связана с нежеланием общаться с прессой и проверяющими, которые после одиночного пикета учителя Евдокимова и публикаций в СМИ обязательно в школу нагрянут.

Мщений не будет

Занятия в купчинской школе 218 идут своим чередом. Правда, вновь с заменами – по словам родителей несколько педагогов вновь на больничном. В их числе теперь и учитель русского языка и по совместительству директор Оксана Геннадьевна. Из-за болезни диалога с ней у «Комсомолки» не вышло, хотя Козина попросила заранее выслать ей вопросы.

Слово держал глава Фрунзенского района Валерий Сапожников. Говорит, что и подумать не мог, что конфликт в школе может разрастись до таких масштабов!

- В этой ситуации я могу только рекомендовать начать работу с нуля и уважительно ко всем относиться, - объясняет Сапожников. - Директору рекомендовали не выносить личностные конфликты. Создать полноценный родительский комитет, сплотить коллектив, проводить турпоходы, внешкольные моменты….

Сапожников рассказывает: он, на пике конфликта, лично приходил в школу и общался с учителями. Из 65 педагогов на встречу с ним пришло не больше 40 человек. Казалось бы, что конфликт разобрали. Но это только казалось.

- Учителя сказали, что Оксана Геннадьевна может не поздороваться и пройти мимо. И что она позволяет иногда повышать голос, когда дает указания, - перечисляет претензии педагогов глава района. - При этом директор взяла ответное слово и извинилась. Лично у меня не сложилось впечатление, что она выходит за рамки.

Александр Евдокимов недоволен, что директор иногда не здоровается и повышает тон.Фото: СОЦСЕТИ

Про урезание зарплат Валерий Сапожников тоже ответил. Говорит, средняя зарплата в 218 школе на тысячу рублей выше, чем в других – чуть больше 53 000 рублей. А то, что некоторым педагогам резко выплаты сократили, то только потому, что и снизили объем работ.

- Некоторые теперь вместо двух ставок занимают одну или полторы, - рассказывает Сапожников. - И это очень хорошо, теперь учителя могут полноценно работать со школьником! Кому-то убрали коэффициент 0,2 (это доплата за внедрение передовых технологий, - Прим.ред.). Но как только учитель показывает технологии и объясняет, что внедряет – она возвращается. Ни один директор наших школ сейчас не может своевольно лишить кого-то зарплаты, все происходит в рамках часовой нагрузки.

«Не блатная»

Объяснения главы района учителя слышали. И переубедить их в том, что администрация Фрунзенского района «защищает Козину» сложно. В частности, учитель английского языка Александр Евдокимов, который устраивал одиночный пикет против «хамства в школе» уверен, что Оксана Козина заняла должность, как говорится, по блату.

- Козина не родственник, не блатная какая-то, не выскочка, - подбирает синонимы Валерий Вячеславович. – Прошла путь от простого учителя до директора. Окончила пединститут имени Крупской в Москве, с 2000 года работала в администрации Курортного района в отделе образования ведущим специалистом. С 2009 по 2011 была учителем в лицее. А в 2015 пришла в школу 218 заместителем директора, с 2017 года - директор. Были пройдены все инстанции, вплоть до вице-губернатора при назначении ее на должность.

Правда, объяснить, как учитель без категории смог дослужиться до директора, Сапожников не смог.

- Она заслуженный директор, который прошел путь, - рассуждает Сапожников. - Не супер-супер, но нормальный человек. Если ее уволить и назначить другого? История может опять повториться.

Но каким бы грамотным директором, по мнению отдела образования, Козина не была, все же из ее школы учителя бегут. Сапожников подтверждает: цифра серьезная – 13 человек за год. Правда, 10 из уволившихся сделали это по личным обстоятельствам – купили квартиру в другом районе, переехали в другой регион или кардинально сменили профессию. И только трое признались, что ушли из-за конфликта с руководством.

Но в чем конфликт? У Валерия Сапожникова несколько вариантов. Возможно, кто-то из завучей претендовал на освободившуюся вакансию директора. А может, пикетчик Евдокимов борется не против директора, а за какие-то политические убеждения?

Также выяснилось, что учителя в этой школе в среднем получают даже больше, чем их коллеги в других учебных заведениях.Фото: Артем КИЛЬКИН

Деньги на ремонт

Если учителя недовольны условиями труда, то родители школьников – условиями, в которых их дети учатся. Для младших школяров ремонт сделан. В администрации района гордо отмечают, что при Оксане Козиной. А вот старшеклассникам приходится грызть гранит науки в кабинетах, где осыпана штукатурка или линолеумом покрыта только половина пола. А еще по интернету гуляют фото, на которых в одном из классов разбито окно.

- На фото показывается кучка мусора в углу, битое стекло, будто бы оно стоит целый год. Сейчас вы по школе пройдитесь - ничего такого не найдете, - резко отвечает глава района. - Козина, что могла, сделала. Школе выделили полтора миллиона и в декабре будет закупка оборудования. Здание находится в удовлетворительном состоянии. А о том, что родители затеяли ремонт? Они могут принять любое решение. Купить шторы, обои. Решили заменить линолеум, купили все. В чем вопрос? Родители - кто? Взрослые дееспособные люди. Они же могли отказаться. Или с них собрали насильственным образом деньги, они отдали, испугавшись, а потом стали жаловаться?

P.S. Главный вопрос, продолжат ли «работать на благо детей» и директор, и учитель?

- В результате жалоб учителя Евдокимова, а всего их было 13, было несколько комиссий и ни одного факта нарушений изложенного в обращении не подтвердилось, - уверяет Валерий Сапожников. - Видимо, будет еще одна проверка, и если там найдутся нарушения, которые могут привести к смене руководителя, то это смена произойдет. Что касается Евдокимова, то он как любой другой учитель должен проходить аттестацию. Если он будет нарушать трудовую дисциплину и его квалификация будет не соответствовать требованиям – с ним будет контракт расторгнут. Но заверю, что никаких мщений в отношении учителя не будет.