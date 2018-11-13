Как сэкономить время и деньги на «коммуналке»

ОПЛАТА ПО КОДУ

На вашей квитанции есть штрихкод или QR-код? Выглядят они по-разному, но функцию несут одинаковую: в них зашифрованы номер вашего лицевого счета, сумма оплаты и реквизиты получателя платежа. Смело платите в терминале или при помощи мобильных устройств. Это займет минуту вашего времени и исключает риск ввести реквизиты неправильно. В терминале просто считайте код лучом сканера. На экране появятся реквизиты, проверьте их и оплачивайте счет. В мобильном приложении авторизуйтесь, выберите пункт «Оплата по QR- или штрихкоду», отсканируйте код с помощью камеры телефона и подтвердите оплату. Так выгодно платить налоги - нет комиссии.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ИНТЕРНЕТОМ

Плюсы интернет-банкинга - безопасность, конфиденциальность, никуда не нужно идти, ниже комиссия, чем при оплате традиционными способами. Оплата подтверждается паролями в СМС-сообщениях от банка.

ПОДКЛЮЧИТЕ «АВТОПЛАТЕЖ»

Это можно сделать на сайте или в отделении банка. Установите дату, когда будут списываться деньги. За один день до даты автоплатежа вам будут приходить смс с указанием суммы оплаты, а если решите отказаться от платежа - отправьте в ответ смс с кодом. При прохождении очередного платежа вы получите смс-уведомление. А если вам понадобятся квитанции об оплате - обратитесь в банк или распечатайте из личного кабинета интернет-банка или терминала.

ПЕРЕДАВАЙТЕ ПОКАЗАНИЯ СЧЕТЧИКОВ ОНЛАЙН

Через сайт поставщика, мобильное приложение, по телефону. Или новым удобным способом - через электронные банковские сервисы. Например, в «Сбербанк Онлайн» вносите актуальные показания счетчиков при оплате коммунального платежа. Можно оплатить любую сумму, хоть один рубль, и она поступит авансом в ваш ближайший платеж, а показания к поставщику. Почему это выгодно? Для того чтобы управляющая компания правильно начислила ежемесячный платеж, она должна своевременно получить показания. Если их нет, платеж насчитают по норме, что может превышать фактически потребленный ресурс. Поэтому, чтобы не платить лишнего, передайте показания ваших счетчиков и оплатите только то, что фактически использовали.