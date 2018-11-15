Жительницу Омска, подарившую младенца петербургской учительнице, лишили родительских прав

История с подаренной двухмесячной девочкой, «героинями» которой стали безработная молодая жительница Омска и бывшая учительница Начальных классов из Петербурга, получила свое продолжение. Суд лишил биологическую мать родительских прав.

- Судья удовлетворил иск Омского транспортного прокурора, - сообщает пресс-служба Западно-сибирской транспортной прокуратуры.

Кроме того, что женщина не сможет претендовать на возвращение своего ребенка, так с нее будут взысканы алименты на содержание малышки, которая пока находится на попечительстве государства. В дальнейшем девочку могут передать на удочерение.

Напомним, что дикая история произошла весной 2018 года. Тогда 25-летняя Кристина Лыскина начала подыскивать по интернету новую «маму» для своей новорожденной дочки из-за того, что ее третировали мать и сестра, жившие в одной квартире. В соцсетях омичка списалась с 43-летней петербурженкой Ольгой Петровой, которая хотела усыновить ребенка, но боялась бюрократических процедур.

Женщины договорились, и в июле 2018 года Петрова прилетела в Омск, где в аэропорту забрала у Лыскиной ребенка и по поддельному свидетельству о рождении вывезла в Петербург. Позднее о «сделке» стало известно полиции. Против обеих женщин завели уголовное дело, а ребенка поместили в один из петербургских домов малютки.

В начале октября суд назначил наказание «мамам». Обе отделались штрафами и общественными работами. При этом Ольга Петрова признала вину и просила отдать ребенка биологической матери. Сама Кристина Лыскина также раскаялась, заявила, что устроилась на работу и готова воспитывать дочь.

Но, Первомайский суд Омска решил иначе и лишил женщину родительских прав. Теперь девочку, которая по-прежнему находится в детском доме, отдадут новым родителям – желающие уже есть. Впрочем, решение суда в силу пока не вступило и родная мать может его обжаловать.