В банкетных залах Петербурга начинается бум заказов на новогодние корпоративы

Отметить корпоратив сегодня не проблема. Кафе, бары, рестораны, банкетные залы, для любителей нестандарта - кулинарные студии, веревочные парки и квесты. Каждая компания выбирает свой формат, но если хочется роскошного, яркого и при этом приватного праздника, выбор чаще всего падает на банкетные залы. Именно этот формат в последние годы стал пользоваться все большим спросом среди петербургских компаний.

- Как-то раз мы отмечали корпоратив в одном очень известном ресторане Петербурга, - вспоминает руководитель одной из петербургских производственных компаний. - Все было очень стильно, весело, но вскоре подвыпившая бухгалтерия завязала знакомство с мужчинами за соседним столиком. Все бы ничего, но гости стали оказывать нашим дамам знаки внимания, а к концу вечера и вовсе пересели за наш стол. Потом оказалось, что кто-то кого-то не так понял и в конце вечера одну из девушек очень настойчиво предлагали подвезти домой. Спас ситуацию вовремя подъехавший друг дамы, но еще немного, и праздник закончился бы дракой. С тех пор мы выбираем места, где праздновать могут только наши сотрудники.

Новогодний корпоратив должен быть не только веселым, но и уютным. Фото предоставлено рекламодателем.

А вот другая история: сотрудники одного из крупных торговых предприятий Санкт-Петербурга вдруг начали дружно «по уважительным причинам» игнорировать совместные праздники. Вроде бы и ресторан руководство выбирало не самый плохой, и программу составляло интересную, но желающих веселиться было мало. Как потом выяснилось, начальство строго-настрого предупредило подчиненных: если хоть что-то из корпоративных увеселений уйдет «в сеть», всех виновных и причастных тут же уволят. Друг в друге коллеги были уверены, а вот в остальных гостях ресторана - нет. Вот и подумали, что лучше вообще не ходить на корпоратив, чем немного расслабиться и оказаться «звездой ютуба» со всеми вытекающими последствиями.

- Банкетный зал позволяет избежать таких неприятностей, - рассказали «Комсомолке» в банкетном зала «Зеркальный». - Прежде всего, потому, что обеспечивает приватность праздника, так как работает «под заказ». То есть кроме вас и ваших сотрудников там никого больше не будет. А это значит безопасность, удобство, никаких незнакомых людей, непонятных гостей и страха, что вы кому-то помешаете или случайно раскроете корпоративные тайны.

Кроме того, банкетные залы легко меняют свой облик под стать характеру праздника: несколько вариантов оформления есть в каждом. Для строгого торжества, веселого застолья, романтичной свадьбы или молодежной вечеринки - их всегда можно украсить по своему усмотрению. А в ресторане, к примеру, придется довольствоваться тем интерьером, что есть. Еще в банкетных залах есть специальные зоны - «подиумы» для начальства, фотозоны - для всех желающих, сцена, места для отдыха. Предусмотрены удобные площадки и для музыкантов с их мощным оборудованием. Далеко не каждый ресторан, не говоря уже о кафе и баре, может похвастаться такими удобствами.

Меню «под клиента», свежие продукты и хороший повар – и праздник точно будет вкусным. Фото предоставлено рекламодателем.

Отдельно стоит сказать о кухне: в кафе и ресторанах вы можете заказать то, что есть в меню, а в банкетном зале меню составят под ваши предпочтения. Причем, все блюда приготовят там же, из свежих продуктов, а иногда - под руководством знаменитых шеф-поваров. В «Зеркальном», к примеру, можно заказать меню от шеф-повара – Антона Пахтусова, мастера своего дела, участника и призера разнообразных конкурсов и соревнований.

Итак, почему банкетный зал для празднования корпоративов (а также для свадеб и юбилеев) в Петербурге выбирают все чаще, - чаще, чем классический ресторан? Для этого есть несколько веских причин.

Обслуживание

Банкетный зал может быть частью ресторанного комплекса, а может быть отдельным помещением. Для корпоративов лучше всего подойдет отдельный зал, в котором отмечать праздник будет только одна компания. В чем плюсы? Во-первых, в зале не будет посторонних людей, вы никому не помешаете своими конкурсами, песнями и зажигательными танцами. На вашем празднике не окажется посторонних посетителей «с улицы» и чужих глаз. Во-вторых, обслуживающий персонал будет заниматься только вами, а значит, официантов не придется ждать подолгу.

Кажется, шеф корпоративом доволен. Фото предоставлено рекламодателем.

Праздник «под ключ»

Заказывая корпоратив, юбилей или свадьбу в банкетном зале вы можете быть спокойны: подготовкой праздника займутся профессионалы. Зал предварительно декорируют, столы расставят в соответствии с вашими пожеланиями, украсят и сервируют, аппаратуру для музыкантов настроят… А вы просто придете «на все готовое».

Выгода

Интересно, что стоимость проведения праздника в банкетном зале может быть даже ниже, чем в известном ресторане или кафе. Все будет зависеть от размаха мероприятия и требования клиента. Кстати, в некоторые залы можно приносить свои напитки и никакого пробкового сбора за это платить не придется. Не требуется оплаты и за украшения столов и стульев.

Праздник будет вкусным. Фото предоставлено рекламодателем.

Кухня

В банкетных залах меню каждого праздника неповторимо - это гарантирует использование только исключительно свежих продуктов. Варианты угощения способны удовлетворить любую публику, да и бюджет праздника можно выбрать на любой кошелек. Например, в «Зеркальном» угощение на каждого гостя можно выбирать в диапазоне от 1800 до 3000 рублей.

Качество

Банкетные залы очень часто выбирают по рекомендации, именно поэтому здесь индивидуальный подход к каждому гостю и созданы лучшие условия для проведения мероприятий. Никто, например, не будет возражать, если оставшиеся продукты вы увезете с собой.

- Наша компания уже не первый год устраивает новогодний корпоратив в «Зеркальном», и каждый раз праздник проходит на все сто, - рассказывает Виктория, менеджер петербургской компании. – Еда всегда очень вкусная, но в последний раз осилить все угощение мы просто не сумели. Официанты очень аккуратно все упаковали и остатки мы забрали с собой в офис. Накормили тех, кто на праздник не попал, - продолжает Виктория.

Пробкового сбора в «Зеркальном» нет. Фото предоставлено рекламодателем.

КОНКРЕТНО

Жизнь современного человека полна событий, но, согласитесь, в ней очень не хватает сказочного волшебства. А банкетные залы, пусть ненадолго, но помогут попасть в сказку. Банкетный зал «Зеркальный» поможет вам организовать самый красивый и вкусный праздник. Здесь в одном месте можно заказать ведущих с музыкальным сопровождением, фото и видео съемку, свадебный торт на платформе с холодным огнем и дымкой из сухого льда. Хотите оригинальности? Вам могут организовать леди-фуршет - оригинально оформленный праздник с леди в незабываемых нарядах, которые будут встречать ваших гостей. Или оформить цветочную арку и красную дорожку для встречи молодых, или юбиляра, или вашего любимого начальника. Первые шесть часов аренды в «Зеркальном» - бесплатны, а пробкового сбора (платы за принесенный с собой алкоголь) здесь просто нет.

Адрес: Санкт-Петербург, Новоизмайловский проспект, 81, к 2.

Телефон: +7 (921) 798 00 89.

Электронная почта: ordinova@mail.ru

Сайт: zerkalniy-spb.ru

Группа Вконтакте: vk.com/club9264348

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