Платную трассу Москва-Санкт-Петербург хотят открыть в сентябре 2019 года

Уже меньше, чем через год, строители сдадут в эксплуатацию трассу М-11. Платная скоростная дорога, соединяющая Москву и Санкт-Петербург, будет полностью доступна желающим прокатиться «с ветерком», об этом заявили в компании-эксплуатанте магистрали.

- Из-за археологических раскопок, мы сдвинулись по срокам и попали на зимний сезон работ. Весной трассу сдать не получится, будем ориентироваться на сентябрь 2019 года, - приводит слова главы «Автодора» Сергея Кельбаха ТАСС.

Раскопки, о которых идет речь – это археологические находки древнего городища в так называемом «Поселении Войскорово». В сентябре-октябре 2018 года сотрудники Института истории материальной культуры РАН, работавшие на месте боев Великой Отечественной войны, копнули глубже и обнаружили костяные ножи, глиняные черепки и прочие свидетельства стоянки древних людей, относящиеся к XIV-XV векам.

Поскольку находка была объявлена ценной, работы по строительству 7-го и 8-го участков трассы М-11 (от 543-го до 684-го километра) были заморожены. Только через месяц, сохранив все ценное, археологи дали «добро» строителям, но время уже было упущено.

Из-за простоя большая часть работ выпала на зиму, когда качественно уложить дорожное полотно крайне непросто. Поэтому срок сдачи, которым раньше называли конец 2018 года и весну 2019-го, пришлось снова сдвинуть.

По словам Сергея Кельбаха, пускать оставшиеся участки надо целиком. После этого, полная длина трассы составит 669 километров, а расчетное время проезда от Москвы до Петербурга, при скорости в 110 километров в час – 5,5 часов. Что касается такого немаловажного вопроса, как цена, то она уложится в две тысячи рублей.

Будет ли новая магистраль пользоваться популярностью – увидим уже через год.