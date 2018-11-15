2018-11-15T14:50:55+03:00
Общество

«Инвестиции в лечение сахарного диабета: контролируем ли мы ситуацию?»

Круглый стол на эту тему состоялся 14 ноября, во Всемирный день борьбы с диабетом, на площадке VIII Международного партнеринг-форума Life Sciences Invest
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Фото предоставлено компанией ГЕРОФАРМ.Фото предоставлено компанией ГЕРОФАРМ.
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В России сахарный диабет диагностирован у 4,7 млн. человек. По данным министерства здравоохранения Российской Федерации, по сравнению с 2010 годом эта цифра увеличилась на 40%. Столь значительный прирост вызван как повышением эффективности диагностических мероприятий, в том числе благодаря внедрению системы диспансеризации, так и ростом заболеваемости на фоне распространения факторов риска, связанных с нездоровым образом жизни.

Фото предоставлено компанией ГЕРОФАРМ.

Фото предоставлено компанией ГЕРОФАРМ.

Однако реальная распространенность заболевания гораздо выше. По данным крупных эпидемиологических исследований, около 50% россиян, уже имеющих сахарный диабет, не знают о своем заболевании. Таким образом, по оценкам специалистов, сахарным диабетом страдают около 8-9 млн. россиян. Помимо этого, еще 20% россиян находится в стадии предиабета. Поздняя диагностика заболевания существенно повышает риски развития тяжелых осложнений, главным образом сердечно-сосудистых заболеваний.

Участники круглого стола обсудили вопросы доступности лекарств в регионах, оценили текущую ситуацию с российскими препаратами на рынке и перспективными разработками в области диабетологии.

Фото предоставлено компанией ГЕРОФАРМ.

Фото предоставлено компанией ГЕРОФАРМ.

Открывая работу круглого стола, первый заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Цыб отметил, что проблема сахарного диабета требует комплексного и сбалансированного подхода. Он обратил внимание на важность создания высокотехнологичных производств полного цикла в России и инвестиций в разработку новых препаратов, что позволит увеличить доступность лекарств для пациентов и будет способствовать развитию экспортного направления. При этом, по словам Цыба, работая в сфере здравоохранения, необходимо находиться в постоянном диалоге и слышать мнения врачей и пациентов.

- Достижения фармотрасли, которые мы видим сегодня в России, являются результатом реализации стратегии ФАРМА 2020. Через создание собственных глубоких технологий лежит путь к инновациям и развитию экспорта, - подчеркнул в своем выступлении генеральный директор ГЕРОФАРМ Петр Родионов.

Он отметил, что завод компании по производству субстанций инсулинов в Пушкине в настоящее время находится в высокой степени готовности. В ближайшее время ГЕРОФАРМ планирует вывести на рынок современные аналоги инсулина, часть из которых находятся на завершающих этапах исследования.

Фото предоставлено компанией ГЕРОФАРМ.

Фото предоставлено компанией ГЕРОФАРМ.

Особое внимание в рамках форума было уделено также проблеме детского диабета. По состоянию на 2017 год, в России заболевание диагностировано у 42 тыс. детей в возрасте до 17 лет. Президент Благотворительного фонда «Быть Вместе» Наталья Лебедева обозначила основные проблемы, с которыми сталкиваются дети и их родители, отметила необходимость массовой просветительской работы, психологической поддержки семей и оказания помощи в приобретении инсулиновых помп и расходных материалов.

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