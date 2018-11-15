В Петербурге «банду криминального авторитета и милиционеров» оправдали в семи убийствах

История «банда криминального авторитета» Александра Курьякова, его брата Андрея и бывших сотрудников управления по борьбе с организованной преступностью стала одним из самых громких дел Северной столицы. Силовики называли коммерсанта членом «высшей преступной иерархии», обвиняя его с подельниками в семи убийствах из лихих 90-х и международной торговле наркотиками, в том числе в Бельгии и ФРГ. Их дело имело грифы «секретно» и «совершенно секретно». И многим из 10 членов «группировки» грозил пожизненный срок. Но суд вынес неожиданный приговор – оправдать по всем эпизодам убийств.

«ЭХО ЛИХИХ 90-Х»

Большая часть преступлений банды Курьякова, по версии силовиков, касалась 90-х годов. Александр, как предполагалось, сколотил крупную группировку, в которой были его друзья по двору, бывшие сокамерники, с которыми он отбывал первый срок, а потом и родной брат Андрей.

Первое убийство, в котором обвиняли «банду», произошло еще в далеком 1994 году. Тогда были убиты предприниматель Сергей Лукконен и его девушка Светлана. По версии обвинения, погибший был одним из участников «группировки». Якобы коммерсант перестал слушаться Курьякова, став вести дела в обход. Чтобы закрепить свой авторитет перед остальными членами «группировки», «глава банды», как считало обвинение, и устроил показательную казнь.

В 2000-м Курьякова задержали, но он освободился условно-досрочноФото: Александр ГЛУЗ

- Вслед за ним в том же году под каток пошел водитель посла Финляндии в Петербурге, - предполагали обвинители. – Мужчина был убит из-за «Мерседеса» с дипломатическими номерами, которым хотели завладеть преступники.

Шофера-иностранца, по версии следователей, преступники обманули и попросили проехать с ними, после чего убили и забрали иномарку. Еще три убийства, по версии следователей, «банда» совершила в мае того же года. В этот раз были найдены мертвыми трое мужчин. По словам обвинителей, они тоже могли входить в группировку. А расправу над ними устроили из-за того, что те якобы пошли наперекор.

«С НАРКОТИКАМИ ИЗ БЕЛЬГИИ»

В 2000 году Курьякова все-таки поймали и осудили, но за другие преступления – похищение и убийство человека. Правда, через два года Александр освободился условно-досрочно - уже в статусе «криминального авторитета». После освобождения «банда», по версии следствия, решили отойти от кровавых разборок и заняться боле выгодным «бизнесом» - международной торговлей наркотиками. Именно по этим эпизодам уголовное дело и получило статус секретного. Ведь в нем были приведены доклады зарубежных силовиков, в том числе спецслужб Бельгии. Партии наркотиков доходили до 50 килограммов. А среди товара были «синтетика» и гашиш.

К слову, кроме самих предполагаемых бандитов на скамье подсудимых оказались и трое бывших сотрудников управлении по борьбе с организованной преступностью. Якобы милиционеры получали деньги за то, что прикрывали «гангстеров». Но сами силовики свою вину отрицали.

Расследование уголовного дела длилось четыре годаФото: Алексей БУЛАТОВ

- Также полицейских обвиняли в том, что они подбросили наркотики коммерсанту, который, по версии следствия, стал неугоден Курьякову, - поясняют силовики. – Бизнесмен якобы тоже входил в «группировку», а потом решил покинуть ее.

Само же расследование началось в 2011 году после убийства местного предпринимателя. Когда тот не поделил с Курьяковым деньги с наркотиков, «банда» вернулась к своим кровавым делам.

- Участниками преступной группы, с целью последующего совершения преступлений, в том числе заказных убийств, приобретались огнестрельное оружие и боеприпасы, - рассказывали в СКР. - Всего злоумышленникам с 1994 года по март 2012 года инкриминируется 7 убийств и 7 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, при этом два из которых были совершены на территории стран Европейского Союза-ФРГ и Финляндской республики. Уголовное дело расследовалось более 4 лет, его объем составил около 60 томов.

«ГАШИШ БЫЛ, УБИЙСТВ – НЕ БЫЛО»

После убийства предпринимателя силовики задержали сразу 10 человек и обвинили их в бандитизме. Уголовное дело было настолько большое, что у суда ушло три года на его рассмотрение. Все заседания проходили за закрытыми дверями. И сейчас суд огласил неожиданный приговор.

Судье ничего не оставалось как вынести оправдательный приговор после вердикта присяжныхФото: Алексей БУЛАТОВ

- Приговором суда Андрей Курьяков признан виновным в покушении на оборот наркотиков группой лиц по предварительному сговору, - рассказывают в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. – Задержание было в России на заправочной станции, где нашли 1,6 килограмма наркотика МДМА (метилендиоксиметамфетамин, – прим.Ред.) на сумму около миллиона рублей. Сам Александр Курьяков признан виновным в покушении на поставку гашиша из Бельгии в 2012 году весом в 56 килограммов. Во всех остальных эпизодах Курьяковы оправданы с правом на реабилитацию. Остальные фигуранты уголовного дела оправданы по всем обвинениям также с правом на реабилитацию.

Александра Курьякова в итоге был приговорили к 9 годам колонии строгого режима, а его брата Андрея – к 15 годам колонии и штрафу в 100 тысяч рублей. Будет ли прокуратура обжаловать приговор, пока неизвестно.

- Дело слушалось в закрытом режиме, мы не комментируем, - заявили в прокуратуре Петербурга.

Адвокат же подсудимых после неожиданного приговора был недоступен для комментариев.