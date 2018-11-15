Международный культурный форум в Санкт-Петербург проходит при поддержке «МегаФон»

МегаФон - генеральный партнер Международного культурного форума, который проходит в Санкт-Петербург с 15 по 17 ноября. Оператор не только заранее подготовил сеть к повышенным нагрузкам, но и примет участие в дискуссиях, посвященных влиянию новых технологий на развитие культуры.

За последние три года благодаря соглашениям, подписанным с МегаФоном в рамках Форума, реализован ряд важных инвестиционных проектов, в том числе проведена полная модернизация телекоммуникационной инфраструктуры Государственного Эрмитажа, создана информационно-телекоммуникационная инфраструктура в Центральном военно-морском музее и в государственных музеях-заповедниках «Царское село» и «Петергоф».

МегаФон, будучи традиционным партнером Санкт-Петербургского международного культурного форума, накануне провел работы по увеличению емкости сети, чтобы у участников был доступ к надежной связи и скоростному интернету, несмотря на повышенные нагрузки.

- Обеспечена фиксированная связь для скоростного Wi-Fi-доступа, системы контроля и управления доступом, а также для каналов под телетрансляцию в Российском этнографическом музее, на Дворцовой площади, в здании Главного штаба и в кинотеатре «Аврора». Кроме того, увеличена емкость сети в районе ЦВЗ «Манеж», кинотеатра «Аврора» и в Капелле, - рассказали в компании.

Мероприятия Форума также будут проходить при участии оператора. Так, 15 ноября в рамках панельной дискуссии «Для чего большие данные нужны культуре?» директор кластера МегаФона Вадим Меркулов расскажет, какие возможности открывает Big Data для развития культуры в нашей стране и во всем мире.

- Современные технологии оптимизируют работу самых разных отраслей, и МегаФон активно участвует в этом процессе, - отмечает Вадим Меркулов. - Мы не только развиваем инфраструктуру и строим базовые станции, но и ищем новые пути для применения инноваций, в том числе в культуре и образовании. Достижения телекома обеспечили людям безграничный доступ к знаниям. В свою очередь большие данные открывают еще большие возможности.