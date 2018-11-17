15-летний подросток из Лужского района трижды стал спасателем

Даниил Брагин и не ожидал, что вмиг станет звездой родной школы. Сначала скромного 15-летнего подростка отметили на линейке 1 сентября, а теперь и к награде приставили. Зря скромничает, юноша это заслужил, ведь он спас ребенка на детской площадке. Дело было в июне этого года в деревне Заклинье Лужского района. Даниил вместе с друзьями играл во дворе своего дома. Вдруг услышал детский плач и первым побежал в сторону площадки.

- Я увидел, как мальчик запутался в петле из скакалки, которая зацепилась за горку, - рассказывает подросток. - Стоявшая рядом девочка стала звать на помощь.

Даниил не растерялся: подбежал к мальчонке, приподнял его, высвободил из петли и положил на скамейку. К этому времени на площадку прибежали взрослые, они вызвали «скорую» и оказали первую помощь.

Но наш герой не бросил парня. Девятиклассник оставался на месте до приезда медиков и даже побежал встречать их, чтобы проводить к той скамейке. И только когда карета скорой помощи уехала, он смог спокойно выдохнуть. К слову, пострадавшего ребенка положили в реанимацию. По словам врачей, если бы не помощь Даниила, мальчик бы не выжил.

- Не ожидала от Даниила такого поступка, - призналась директор Заклинской средней школы Лариса Токмакова. - Он учился средне, не всегда слушал учителей. Но сейчас все изменилось: с 1 сентября ходит в школьной форме, а раньше с этим были проблемы, стал получать четверки. Мне кажется, у него произошла переоценка ценностей. Он и сам изменил к себе отношение. Однако он не зазнался, ему всегда неудобно, когда его хвалят за этот поступок.

Оказывается, это не первый подвиг школьника. Тем же летом он спас своего друга Сашу, тонувшего в реке, но никому не рассказал об этом - выяснилось случайно.

- Еще раньше, пять лет назад, когда в нашей машине загорелась проводка, он помог вытащить сестренку, - рассказывает мама девятиклассника Наталья. - Дочка была пристегнута в детском автомобильном кресле, я не могла дотянуться, а Даня быстро справился и вытащил ее.

Получается, парень трижды стал спасателем. Однако сам Даниил утверждает, что никакой он не герой.

- Я ни о чем не думаю в тот момент, когда бросаюсь кому-то на помощь. Все чувства и эмоции отключаются, у меня одна задача - сделать то, что я должен, - рассказывает он. - После окончания школы собираюсь пойти в МЧС. Хочу помогать людям.

15 ноября Даниил получит награду из рук заместителя председателя правительства Ленинградской области Николая Емельянова.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В рамках первого областного слета дружин «Юный пожарный» наградят не только Даниила, но еще семерых героических подростков. Кому-то из них вручат благодарности, особо отличившиеся получат медали из рук профессиональных спасателей.

Награждение состоится в рамках первого областного слета дружин «Юный пожарный» Ленинградской области. Слет организован комитетами правопорядка и безопасности, общего и профессионального образования Ленинградской области.