Нужно ли переименовывать Петербург в Ленинград? Прямой эфир с Виталием Милоновым на Радио «КП»

Переименовать Петербург обратно в Ленинград? Давайте обсудим сегодня вечером этот спортый вопрос. В беседе также участвуют: депутат Госдумы Виталий Милонов и ведущий радио КП Алексей Пирогов. Телефон прямого эфира: +7 (812) 418-37-73, Whatsapp и Viber +7 921 974-38-00

А еще мы порассуждаем, почему цены на бензин и дизель в Петербурге растут – несмотря на соглашение о заморозке. И зачем СК возобновил расследование убийства Игоря Талькова.

Слушайте программу «Картина недели» сегодня в 18:05 на радио «Комсомольская Правда в Петербурге» на сайте КП, а также в приложениях «Радио КП» для iOS и Android.