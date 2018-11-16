2018-11-16T19:02:50+03:00
Общество

Нужно ли переименовывать Петербург в Ленинград? Прямой эфир с Виталием Милоновым на Радио «КП»

Слушайте программу «Картина недели» 16 ноября в 18:05 и задавайте свои вопросы! [эфир завершен]
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ
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Виталий Милонов.Виталий Милонов.
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Переименовать Петербург обратно в Ленинград? Давайте обсудим сегодня вечером этот спортый вопрос. В беседе также участвуют: депутат Госдумы Виталий Милонов и ведущий радио КП Алексей Пирогов. Телефон прямого эфира: +7 (812) 418-37-73, Whatsapp и Viber +7 921 974-38-00

А еще мы порассуждаем, почему цены на бензин и дизель в Петербурге растут – несмотря на соглашение о заморозке. И зачем СК возобновил расследование убийства Игоря Талькова.

Слушайте программу «Картина недели» сегодня в 18:05 на радио «Комсомольская Правда в Петербурге» на сайте КП, а также в приложениях «Радио КП» для iOS и Android.

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