Петербургские моржи устроили заплыв по Неве, отметив День Дельфинов и открытие Культурного форума

Петербургские моржи по своему отметили открытие VII Санкт-Петербургского международного культурного форума. Утром 17 ноября сильные и закаленные на пляже Петропавловской крепости провели День Дельфинов и устроили заплыв.

В ледяную Неву окунулось 10 моржей, прихватив с собой игрушечных дельфинчиков. Полюбоваться на купание спортсменов собралось множество желающих – вход на мероприятие был свободным.

- Счастья вам, здоровья! Ура! – приветствовали публику из ледяной реки петербургские моржи.

Спортсмены-пловцы начали свой заплыв ровно в 10 утра. Затем с радостью сфоторгафировались с гостями праздника и устроили танцы вместе с дельфинами.

Моржи проплыли по Неве в честь Дня Дельфинов и Международного культурного форума.Фото: Олег ЗОЛОТО

День Дельфинов моржи устроили не просто так. В прошлом году впервые на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге и в первые в истории на таком высоком уровне обсуждался вопрос о наличии культуры и языка у иного биологического вида - китообразных.

- Кроме того, в День Дельфинов откроется мультимедийная выставка Посольства Дельфинов «Хищник Нежность» и круглый стол с участием известных общественных деятелей, ученых и авторов выставки, - рассказали моржи и пригласили всех желающих на выставку, которая откроется в музейном комплексе «Вселенная Воды»,

на Шпалерной, 56.