Вышел погулять: В Петербурге канатоходец прошел по тросу между домами на высоте 19 этажа

У дома номер 97 по улице Энгельса в Петербурге утром в субботу столпились десятки зевак. Посмотреть было на что! По тросу, натянутом между высотками на уровне 19 этажа, прогуливался парень. Все достали смартфоны, включили камеры и стали снимать. Осторожно пройдя пару шагов, трюкача стало пошатывать - был сильный ветер.

- Он же сейчас сорвется! - испуганно перешептывались местные жители, но продолжали с неподдельным интересом следить за происходящим.

Канатоходцы в Петербурге собрали толпу зевак.

Даже с земли было понятно, что "эквилибристу" очень сложно идти по раскачивающемуся тросу. Парень, широко расставив руки, из последних сил пытался сохранить равновесие, но упал. В эту секунду зрители чуть не поседели, но все обошлось - у "циркача" была страховка, на которой он повис. На этом шоу не закончилось. Он снова забрался на трос и двинулся дальше. Правда, это выступление вряд ли можно назвать блестящим. Оставшиеся 30 минут, пока он падал и снова забирался на трос, все изрядно заскучали. Даже полиция, которая все это время терпеливо ждала клиента внизу. Они, кстати, первыми и поздравили героя, когда он спустился. Усадив его в теплый УАЗик, его сразу же доставили в ближайший отдел.

Парень оттачивает мастерство, пугая своим увлечением местных жителей.

- Вот бездельник, - возмутились некоторые комментаторы, просмотрев видео в соцсетях. - Пока он шел по своему тросу, там и полиция подъехала, и спасатели, которых вызвали на всякий случай. Все стояли и ждали, когда он наиграется.

- Ну где-то же ему нужно тренироваться! - заступились за экстремала другие. - Вот такое хобби у человека. Лучше, чем ничего.