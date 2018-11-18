2018-11-18T13:01:03+03:00
Происшествия

В ТРЦ Радуга из-за задымления эвакуировали посетителей

Под потолком загорелась электропроводка
Роман ЛЯЛИН
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Задымление в торговом центре Фото: Комсомольская правдаЗадымление в торговом центре Фото: Комсомольская правда
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Задымление произошло в торговом центре "Радуга" в Санкт-Петербурге на проспекте Космонавтов. Ранним утром там сработала пожарная сигнализация. Оказалось, что в одном из торговых залов началось сильное задымление. Из-за густого едкого дыма всех посетителей пришлось срочно эвакуировать.

- Загорелась проводка под самым потолком в центре торгового зала, - рассказали "КП" очевидцы. - В торговом зале было около 40 челове. Всех посетителей эвакуировали.

Справиться с огнем помог огнетушитель

Справиться с огнем помог огнетушитель

К счастью, в ЧП никто не пострадал. Возгорание потушили с помощью огнетушителя. Чтобы добраться к потолку, работники подвезли к месту ЧП подъемник.

Сейчас сотрудники МЧС выясняют причину возгорания.

Причины ЧП выясняют Фото: Комсомольская правда

Причины ЧП выясняют Фото: Комсомольская правда

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