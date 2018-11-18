В ТРЦ Радуга из-за задымления эвакуировали посетителей

Задымление произошло в торговом центре "Радуга" в Санкт-Петербурге на проспекте Космонавтов. Ранним утром там сработала пожарная сигнализация. Оказалось, что в одном из торговых залов началось сильное задымление. Из-за густого едкого дыма всех посетителей пришлось срочно эвакуировать.

- Загорелась проводка под самым потолком в центре торгового зала, - рассказали "КП" очевидцы. - В торговом зале было около 40 челове. Всех посетителей эвакуировали.

Справиться с огнем помог огнетушитель

К счастью, в ЧП никто не пострадал. Возгорание потушили с помощью огнетушителя. Чтобы добраться к потолку, работники подвезли к месту ЧП подъемник.

Сейчас сотрудники МЧС выясняют причину возгорания.