«Слушал музыку, кайфовал и боролся с ветром»: Экстремалы рассказали, как прошли по стропе на высоте 25 этажа

Жителей Петербурга в выходные ошарашили двое экстремалов, устроивших настоящее шоу на высоте 25 этажа. Парни протянули стропу между крышами двух зданий и, несмотря на сильный ветер, решили пройтись по ним. Завораживающий трюк мигом приковал к себе внимание прохожих. Одни снимали видео, другие охали, глядя на экстремалов, а третьи звонили в полицию.

«ВЕТЕР БРОСАЛ ИЗ СТОРОНЫ В СТОРОНУ»

- Он же сейчас сорвется! – кричали невольные зрители шоу двух парней. Но экстремалы не отступали, один шаг, другой … и один из парней полетел вниз. К счастью, помогла страховка. По раскачивающейся веревке экстремалы залезали обратно и снова брались покорять высотки. Канатоходцев сильными порывами ветра сбрасывало вниз несколько раз. Но те не останавливались и все-таки одолели всю полосу. «Комсомолка» нашла экстремалов. Ими оказались профессиональные хайлайнеры (стропоходцы – прим.ред.) Александр Грибанов и Максим Кагин. Парни уже несколько лет тренируются, проходя по веревке между зданиями, горными ущельями и даже над водой.

Ребята протянули стропу между зданиями Фото: Максим КАГИН

- Я увлекся этим видом спорта еще в 2013 году, - рассказал «Комсомолке» Максим Кагин. - Встретил компанию людей, которые увлекаются слэклайном и хайлайном (хождение по стропе, натянутой над землей — прим. ред.). Мне это показалось очень интересным, и я начал тренироваться. За это время, конечно, были травмы, но, к счастью, несерьезные.

К слову, Максим – обладатель российского рекорда в этом виде спорта. Экстремал прошел больше 200 метров на высоте почти в сотню. Теперь же парни покоряют крыши Петербурга.

- На крышу залезть там было несложно, - улыбается Кагин. - Это место выбрали, потому что оно красивое, удобное. Готовились долго, сшивали стропу для большей безопасности. В ветер идти было сложнее. Правда, если он стабильный - еще куда не шло. Но тут же был порывистый. Тебя уносит то вправо, то влево. Стропу всячески изгибает, очень сложно.

Парни уже не первый раз штурмуют высотные здания Фото: Максим КАГИН

«ВЫПИСАЛИ ШТРАФ 500 РУБЛЕЙ»

Максим не скрывает, что идти между зданиями было боязно.

- Страшно было немного, - признается стропоходец. - Ветер, плюс мы с Сашей первый раз пробовали вдвоем идти на стропе в такой ветер и вообще в городе. Но со страховкой это безопасно. Сначала один шел, потом другой, а потом навстречу друг другу. Встретились, дали пять друг другу и разошлись.

По словам парней, они старались не обращать внимание на прохожих.

- Там с высоты не видно их лиц, - смеется Максим. - Да и как-то не вглядывался. Подозреваю, что реагировали как обычно - от восхищения до порицания и негатива. Но там я был сосредоточен на своем. Основная сложность была в том, что там достаточно большое расстояние. Высота 25 этажей и стропа 100 метров. Но я слушал музыку, кайфовал и боролся с ветром.

Ветер то и дело сбрасывал со стропы Фото: Максим КАГИН

Когда парни покорили высоту, внизу их уже ждали сотрудники полиции. После трюка парней забрали в отдел МВД.

- Допрашивали нас, - поясняет Кагин. - Небольшой штраф выписали, это административка. Около 200-500 рублей. Но относились положительно к нашему делу.

Сейчас парни мечтают о других проектах.

- Есть очень интересные идеи и задумки, - делится Максим. - Дома ерунда по сравнению с этими проектами, но нам нужны спонсоры. Например, один из них – хайлайн (проход по стропе – прим.ред.) на горе Парабола на высоте 500 метров. Расстояние между скалами такое же. Очень красивое уникальное место.