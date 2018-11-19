В Петербург приехали Марко Кантанева и Ирина Слуцкая с фестивалем скандинавской ходьбы

Фестиваль скандинавской ходьбы «Ходи, Петербург!» стал самым масштабным из всех городов тура. Мероприятие посетили звездные гости - Ирина Слуцкая и Марко Кантанева.

14 ноября на Елагином острове в Санкт-Петербурге прошел фестиваль скандинавской ходьбы: нордическая погода, спортивное настроение и впечатляющие масштабы увлеченных этим видом физической активности - более 1500 зарегистрировавшихся участников. Примечательно, что фестиваль провели именно во Всемирный день борьбы с диабетом - для групп риска были организованы специальные упражнения и рекомендации, чтобы показать: физическая активность является одной из наиболее важных составляющих профилактики осложнений сахарного диабета.

«Ходи, Петербург!» начался с воркшопа по технике безопасности и бодрой разминки, а затем с приветственным словом на сцену вышла Ирина Слуцкая - идейный вдохновитель фестиваля, прославленная фигуристка, общественный и политический деятель.

Фестиваль скандинавской ходьбы «Ходи, Петербург!» стал самым масштабным из всех городов тура.

В своём приветствии участникам фестиваля вице-губернатор А.В. Митянина отметила: «Скандинавская ходьба – новое интересное направление, которое уже нашло своих приверженцев. Это прекрасный способ укрепить сердечно-сосудистую систему, привести мышцы в тонус, зарядиться бодростью, прийти к гармонии с самим собой и с природой. Сегодня ею увлекаются миллионы людей по всему миру. Фестиваль проходит 14 ноября – во Всемирный день борьбы с диабетом, который с 2007 года проводится под эгидой ООН. Простые меры по поддержанию здорового образа жизни являются эффективными для профилактики диабета. Большое спасибо “Добровольному физкультурному союзу”, Ирине Слуцкой, а также всем организаторам и гостям фестиваля. Вы делаете мир лучше!».

В торжественном открытии приняли участие: Арфения Тер-Минасова (Советник вице-губернатора Санкт-Петербурга А.В.Митяниной), Елена Разумахина (Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга), Анна Анашкина (Начальник отдела массовых мероприятий и развития добровольческой деятельности Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями), Ирина Карпова (Главный внештатный эндокринолог комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга), Владимир Жолобов (Главный врач городского центра медицинской профилактики).

Ирина Слуцкая - идейный вдохновитель фестиваля, прославленная фигуристка, общественный и политический деятель.

Под бурные овации появился основатель скандинавской ходьбы - Марко Кантанева: он выкрикивал в толпу: «Ay-Oh», – и участники восторженно подхватывали и командно отработали с Марко эту перекличку Фредди Меркьюри с выступления Queen на Live Aid. Марко провел мастер-классы для любого уровня подготовки, и это стало настоящим событием для гостей: ведь для тех, кто давно увлекается скандинавской ходьбой, Марко Кантанева - кумир и вдохновитель.

Территория Елагина острова стала точкой притяжения спортивных петербуржцев: вместе с Ириной Слуцкой они совершили прогулку, обменялись опытом и получили ценные советы. Стоит отметить, что к абсолютному большинству любителей скандинавской ходьбы присоединилось немалое количество новичков. фестиваль прошёл при поддержке правительства Санкт-Петербурга. Организаторы надеются, что фестиваль станет доброй традицией и в будущем сможет покорить еще больше городов страны.

Следующими городами, которые примут фестиваль «Ходи, Россия!», станут: 17 ноября – Новосибирск и 21 ноября – Тула.