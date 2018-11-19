«Намедни и всегда» Леонида Парфенова - в Москве и Петербурге

22 марта 2019 года в Москве и 24 марта 2019 года - в Санкт-Петербурге пройдут встречи с Леонидом Парфеновым, - человеком, который, по мнению коллег по цеху, изменил медиа и создал целый пласт внутри современной российской тележурналистики. На творческом вечере автор культовой передачи «Намедни» расскажет о своих новых проектах и, как всегда, честно ответит на вопросы аудитории.

Леонид Парфенов - четырехкратный лауреат ТЭФИ, премии имени Листьева и других профессиональных наград. Он создал 38 документальных фильмов и девять книг, сотни блистательных телевизионных работ.

Парфенов разработал целый стиль журналистики, которому обучают, которому следуют и подражают. Фирменная интонация с легкой иронией, живость и умение «вкусно» излагать простые факты, сохраняя при этом личный нейтралитет, сделали Леонида Парфенова законодателем телевизионной моды. Авторитет журналиста работает и в условиях современных медиа. Парфенов участвует в новейших телевизионных и радио проектах и создал собственное Youtube-шоу «Парфенон», которое набирает сотни тысяч просмотров.

Журналист и писатель Владимир Познер: «Леонид Парфенов – один из очень и очень немногих российских журналистов вообще, и тележурналистов в частности, которые не запятнали свою репутацию, не прогнулись в угоду кого бы то ни было. Десять с лишним лет тому назад он фактически был лишен экрана; мне доподлинно известно, что ему было предложено вернуться, но при соблюдении определенных «условий», он отказался. Заметьте, не уехал работать в другие края, не пошел на поклон, а просто сказал «нет».

Российский режиссер и сценарист Антон Мегердичев: «Всему, что сейчас умею я научился у Парфенова. Да даже монтажу. Тому, как понимать материал, правильно соединять его. У него я нашел понимание, как удерживать зрительское внимание. Создавать продукт, зомбировать и держать. Чтобы домохозяйка, которая режет морковь, остановилась и замерла. Парфенов ведь мастер поддержания интереса на всем отрезке произведения. Он хорошо плетет историю».

Журналист Андрей Лошак: «Парфенов - один из немногих людей, кто реально живет не по лжи. Он никогда не соврал, он просто органически не способен фальшивить... Может, и рад бы был – ведь он действительно не боец по натуре, – но вот не может».

Встреча с Леонидом Парфеновым – интересный и познавательный разговор о прошлом, настоящем и будущем. Это всегда новый, оригинальный взгляд на историю – знакомую и незнакомую, на происходящее вокруг нас здесь и сейчас.

Москва - 22 марта 20:00, Vegas City Hall. Билеты

Петербург - 24 марта 20:00, ДК им. Ленсовета. Билеты