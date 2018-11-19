2018-11-19T22:53:59+03:00
Звезды

Альберт Асадуллин: «Никакое музыкальное направление я не отрицаю»

Певец в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о том, что будет на его юбилейном концерте и какое здание он считает новым памятником Северной столицы
Мила БУКЕ
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Альберту Нурулловичу в сентябре исполнилось 70 лет!Альберту Нурулловичу в сентябре исполнилось 70 лет!Фото: Андрей ГАШЕВ
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КУЛЬТУРНЫЕ ЛЮДИ. Альберт Асадуллин о Лахта-центре, поездках "на картошку" и о музыке "на костях"

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Альберт Ассадулин - певец, чье имя известно далеко за пределами России. Исполнитель рок-оперы «Орфей и Эвридика», заслуженный артист РСФСР первого сентября отметил свой 70-летний юбилей и в честь этого выступит 21 ноября на сцене БКЗ «Октябрьский» с масштабным юбилейным концертом «Дорога без конца, и музыка, которой нет конца».

Мы встретились с артистом в эфире Радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» в рубрике «Культурные люди», чтобы поговорить о творчестве, а также выяснить секрет молодости музыканта и его отношение к архитектуре Петербурга.

- Альберт Нуруллович, 70 лет! Во-первых, разрешите поздравить вас с юбилеем. Вы отлично выглядите, поделитесь секретом вашей молодости.

- Спасибо, друзья! Это все природа, с ней трудно поспорить. Главное - любить себя. Но это не значит стоять перед зеркалом, речь не о нарциссизме. Это значит не делать себе плохо, дарить людям добро и улыбки, и тогда все вернется. Как поется в одной замечательной песне: «От улыбки станет всем светлей». Вот и весь секрет.

- Вы же закончили архитектурный факультет. Помните, как вообще попали в музыку?

- Нас, студентов художественной академии, отправили на картошку, тогда всех отправляли, даже скрипачей. Помню, в первый день я пришел еле-еле живой и свалился на свой матрац, набитый соломой, и тут услышал звуки гитары. Я вышел на улицу и увидел парня, который играл и пел Beatles. Он заметил мой заинтересованный взгляд и спросил: «Играешь?» Я взял гитару и исполнил песню «Can't buy me love», которую я случайно услышал по радио. Это оказался Сережа Лемихов, он предложил мне стать вокалистом в их группе. Именно так родилась наша первая группа, которая называлась «Призраки».

- Альберт Нуруллович, вам же подвластны все жанры. Классика, народные песни, джаз, рок. Чего нам ждать на вашем юбилейном концерте?

- Будет вечер, в который прозвучит очень много разной музыки. Будет симфонический оркестр «Таврический» с вокалом, и не только моим. Джаз-бенд Олега Кувайцева, классическая музыка, народные татарские песни, рок-музыка, эстрадная. В общем, много-много всего интересного. Со мной на сцене выступят Александр Розенбаум, Василий Герелло, Татьяна Буланова, Михаил Боярский, Игорь Корнелюк, Эльмира Калимуллина, группа «Intervala».

- Почти не осталось музыкального жанра, в котором бы вы себя не попробовали. Вы недавно даже записали рэп?

- Это неуемное желание пробовать что-то новое. Я не отрицаю никакое музыкальное направление. Главный критерий: это должно быть позитивно, негатив я не приемлю ни в каком виде.

- Давайте поговорим о том, как вы видите этот мир, а точнее Петербург. Вы ведь архитектор по образованию. Как считаете, есть что-то новое в Петербурге, что через 10-20-50 лет будет считаться памятником?

- К счастью, сейчас уже появилось. Помните Эйфелеву башню в Париже долгое время не принимали, даже собирались разбирать. Протест был 100-процентый, а потом в ней увидели красоту, и она стала символом Парижа. Я был рьяным противником появления нашей башни Лахта Центра. Сначала у меня был художественным протест, я видел в этом антигармонию, когда ее хотели строить на Охте. Но ей нашли точное место и это потрясающей красоты гармония по форме, по пропорциям, по расположению. Это будет символом нашего города и очень скоро.

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