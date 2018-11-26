Письмо Цоя продадут на аукционе за 1,4 миллиона рублей

В декабре аукционный дом «Лифтонд» проведет торги, на которых выставит очередной лот, связанный с именем Виктора Цоя. Это – его письмо жене Марьяне, датируемое примерно 1987 годом. Послание попало на аукцион через знакомых легенды рок-музыки. Первоначальная стоимость письма: 1,4 – 1,5 млн рублей.

Аукцион назначен на 13 декабря, рассказал директор «Литфонда» Сергей Бурмистров. В письме, которое и уйдет с торгов, Цой расстроен тем, что не увидел сына Сашу. А еще пишет, что с трудом отыграл два концерта

«Чувствую, что больше не могу или сойду с ума. Хочется не думать об этом вообще хотя бы месяц», - написал Виктор Цой Марьяне. - «Оставляю 200 рублей в качестве гонораров за устроение концертов (черт бы их побрал всех)».

Это письмо продадут на аукционе.

За последние четыре месяца с торгов ушли также паспорт, записная книжка Цоя и автомобильный номер с его машины, на которой звезда рок-музыки и попал в смертельную аварию.

Сергей Бурмистров отмечает, что никакого пика продаж вещей, связанных с именем музыканта, нет.

- Вещи Цоя продавались и в прошлые годы. Однако осенью 2018 года СМИ и публика стала проявлять больший интерес к лотам, - высказался Бурмистров.

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