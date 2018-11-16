2018-11-16T11:48:44+03:00
Общество

В «Метрострой» решают вопрос с выплатой зарплаты рабочим

На заседании профсоюза, вместе с представителями Смольного решали, как жить дальше
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments2
«Метрострой» не знает, как платить зарплату рабочим.«Метрострой» не знает, как платить зарплату рабочим.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Строительство метро – это одна из самых важных и обсуждаемых в Петербурге тем. Горожан печалит, когда сроки ввода новых станций срываются. А в нынешнем году случился и вовсе грандиозный скандал. Главный подрядчик – «Метрострой» несколько раз серьезно задерживал зарплату своим сотрудникам. Рабочие бастовали, их со скандалами увольняли. Как быть дальше – решали на большом совещании.

- В нем приняли участие профсоюзные комитеты и подрядчики «Метростроя», руководство компании, а также представители Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга, - сообщает пресс-служба «Метростроя».

Представитель КРТИ сразу заявил, что ситуация не нормальная. Заместитель гендиректора «Метростроя» Сергей Сепитый ему ответил, что Петербург сейчас на одном из первых мест по задержкам зарплаты, а причиной тому стали заниженные тарифы.

В контракте на строительство «Новокрестовской» и «Беговой», где и случился скандал, заложена сумма зарплаты из расчета 83 рубля в час, тогда как реальная – 378 рублей в час. Естественно, что возникли проблемы.

- Ошибка допущена в недооцененности стоимости физического труда, которые вносят наши рабочие в создание метрополитена, - заявил Сергей Сепитый.- Мы в последнее время живем в режиме «зарплата-налоги», что такое оборотные средства мы давно забыли. В этой ситуации «Метрострой» просто не знает, как платить зарплату рабочим

Чиновники Смольного, в свою очередь ответили, что не они устанавливают тарифы, а государство. Город может лишь компенсировать затраты, но после предоставления всех отчетов, как это было сделано по Фрунзенскому радиусу.

Сейчас стороны договорились, что подрядчики «Метростроя» подготовят все данные и передадут их в КРТИ, где подсчитают, сколько уходит денег на оплату труда строителей и какую сумму Петербург должен найти в бюджете, чтобы люди снова не остались без зарплаты.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вход на «Ломоносовскую» ограничат из-за ремонта эскалатора
Смольный посоветовал водителям соблюдать правила парковки в зимний сезон
В Веселом поселке водитель газанул и врезался на ржавой «Мазде» в дом
Петербургскую школьницу, которую подожгли подростки, ввели в искусственную кому
В честь 80-летия самбо в Петербурге дадут залп с Петропавловской крепости
В Петербург съедутся лучшие автогонщики мира
Пожарные за 15 минут потушили горевший на Кондратьевском проспекте БМВ
Погода в Санкт-Петербурге на 16 ноября: Утром облачно, днем дожди
На Мурманском шоссе сбили лося
Беглов и Степашин обсудили в Петербурге создание памятника Даниилу Гранину
"Неизвестная блокада: путь на острова". Анатолий Аграфенин и "Комсомольская правда" презентовали книгу
"Ленфильм" за 1,6 млрд рублей продает свою съемочную площадку
Футболиста Башкирова, которого поймали пьяным за рулем, ждут в суде
Похищенный в 1940 году бронзовый барельеф Александра I вернули в музей
В Ленобласти судят подростка, который забил бездомного на глазах своих друзей