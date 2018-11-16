CLEAN HOME – ваш новогодний помощник

Приближаются теплые семейные праздники – Новый год и Рождество! И пока они еще не наступили, нужно успеть сделать много дел: провести генеральную уборку в доме, постирать одежду, приготовить любимые блюда на чистой и аккуратной кухне – а времени так мало! Серия экологически дружелюбной профессиональной бытовой химии CLEAN HOME включает в себя все, что необходимо любой хозяйке, и станет верным помощником во всех домашних делах.

Серия CLEAN HOME представлена гаммой высокоэффективных универсальных средств для стирки и уборки дома европейского качества по российским (разумным) ценам. Ее отличает сочетание особой профессиональной эффективности и в то же время безвредности и эко-мягкости. Средства изготавливаются из безопасных для человека и природы компонентов, не содержат фосфаты, хлор, парабены, консерванты, выделяющие формальдегид. Содержащиеся в составах ПАВ (поверхностно-активные вещества) имеют подтвержденную научными исследованиями и соответствующими сертификатами биоразлагаемость более 90%.

Детская линейка CLEAN HOME прекрасно подходит для ухода за детьми с самых первых дней жизни. Она содержит гипоаллергенные ароматы и особо деликатные компоненты, не вредящие детскому здоровью.

Средства для уборки в доме идеально и без усилий очищают любые поверхности от всех типов загрязнений, не повреждая их, а с жиром и въевшейся грязью помогут справиться средства для уборки кухни. Специальные средства способны победить неприятные кухонные запахи, возвращая чистоту и свежесть. Таблетки и гели для посудомоечных машин отчистят самую сложную посуду, а средства для мытья посуды вручную берегут кожу рук за счет особых компонентов.

Вся гамма средств для стирки заботится обо всех видах одежды и белья, в том числе спортивной и детской. Специально разработанная линейка CLEAN HOME SPORT предназначена для стирки спортивной одежды и обуви, даже после ежедневных тренировок, не повреждает ткань и эффективно удаляет запах пота. Особая антибактериальная формула эффективно борется с микроорганизмами, а формула «Антизапах» побеждает даже самые неприятные запахи на одежде. Кондиционеры для белья порадуют приятными ненавязчивыми ароматами альпийских лугов, яблоневых садов и русского леса. Высокоэффективные отбеливатели справляются со всеми типами пятен с помощью безопасного активного кислорода.

Бытовая химия CLEAN HOME позволит без вреда для вашего здоровья и окружающей среды сделать дом – чистым, а одежду – любимой!

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