Правительство Ленобласти поможет дольщикам

Бороться с теми, кто затягивает сдачу жилых домов и превращает детские сады в магазины, с нового года будут по новым правилам. Всем фирмам, не способным достроить жилые комплексы, правительство предложит передать их Ленинградскому областному агентству ипотечного жилищного кредитования (ЛеноблАИЖК).

- Мы готовы забирать объекты «голенькими». Это значит, что у нас должна быть техническая документация, земельный участок и сам объект, - объясняет губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. - Что касается кредиторской и дебиторской задолженности, мы не собираемся разбираться, кто кому и сколько должен. Все должно остаться на юридическом лице.

Сейчас своих квартир ждут девять тысяч дольщиков по всему региону. Власти уверены, что застройщики не могут закрывать на это глаза. Люди не должны страдать, из-за того что строительная компания не выполнила перед ними свои обязательства.

- Это справедливый путь, направленный на решение проблем обманутых дольщиков. Если застройщик порядочный и готов пойти нам навстречу, мы готовы его поддержать, - подчеркивает глава 47-го региона.

Важно, что тратить бюджетные деньги на этот проект Ленинградская область не планирует. Финансы будут привлекать из кредитных средств.

Соблюдать обязательства перед регионом заставят и тех, кто использует помещения под социальные объекты не так, как предписано законом. Например, в помещениях, предусмотренных под детские сады, открывает прачечные и парикмахерские.

Кроме того, изменится порядок продления старых разрешений на строительство. Новшества коснутся тех, кто уже подорвал к себе доверие. Фирмы, получившие добро на возведение зданий авансом и не приступившие к работам, будут получать их по измененным требованиям.

- Это 9 тысяч квадратных метров на гектар, высота - не выше девяти этажей для сельской местности и двенадцати этажей для города. Также будет требоваться увеличенное количество зеленых насаждений, зон отдыха и парковок, - настаивает Александр Дрозденко.

О новых инструментах в борьбе с долгостроями правительство региона уже сообщило Министерству строительства. Не исключено, что подобная схема заработает и в других регионах страны.