В «Зените» ждут, что Кокорин вернется в команду зимой

Как и в сентябре, когда в Петербург приезжал «Кайрат» с Андреем Аршавиным, паузу на матчи сборных «Зенит» снова займет товарищеским матчем. В этот раз на берега Невы приедет немецкий «Шальке-04», с которым сине-бело-голубые сыграют в воскресенье, 18 ноября, на арене «Санкт-Петербург». Сегодня на открытой для СМИ тренировке главный тренер «Зенита» рассказал о задачах на этот матч.

- Матч с такими командами - ценный опыт для команды и возможность для молодых игроков проявить себя, - сказал Семак. - Они получат шанс доказать, что мы можем на них рассчитывать и на этом уровне. Для тренерского штаба товарищеская встреча - дополнительная возможность проанализировать игру, посмотреть на футболистов на разных позициях.

- Откуда будете привлекать молодых игроков?

- Пока думаем, кого могли бы взять из «Зенита-2». Он ведь в этот же день проводит свой календарный матч в ФНЛ. Брать ребят из молодежного состава? Тоже пока точно не решили.

- Насколько тщательно вы будете готовиться к «Шальке-04»?

- У них схожая с нашей ситуация - некоторые игроки уехали в сборные. Много будет зависить от состава, в котором приедет немецкая команда. Но подготовиться скрупулезно, с учетом каждого футболиста соперников, наверное, нереально.

- Насколько ударила по команде потеря Кокорина?

- Мы его долго ждали, надеялись на усиление с его стороны. Но все в жизни бывает... Надеюсь, мы все-таки Кокорина дождемся и зимой он присоединится к «Зениту». А в его профессионализме и футбольным качествам никаких вопросов нет — у него есть все для лидера команды.

- Уже решили, сколько замен сделаете в матче с «Шальке-04»?

- Много их точно не будет. Потому что у нас не столь широк сейчас выбор игроков.

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