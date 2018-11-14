Все флаги в гости к нам

С 2012 года Северная столица принимает у себя этот проект поистине мирового масштаба. За шесть лет форум стал признанным во всем мире пространством открытого диалога культур. Каждый год в город на Неве приезжают профессионалы со всего мира - звезды драматического театра, оперы и балета, выдающиеся режиссеры и музыканты, представители академического сообщества. Что интересного будет в 2018-м?

От громких имен - кругом голова: дирижер Валерий Гергиев, пианист Денис Мацуев, альтист Юрий Башмет; кинорежиссеры Киеси Куросава, Паоло Дженовезе, Федор Бондарчук; актриса Клаудия Кардинале; джазовые звезды Патти Остин и Игорь Бутман; писатели Эрик Вуйяр, Евгений Водолазкин, Лев Данилкин, Павел Крусанов, Ольга Славникова и многие-многие другие. А еще петербуржцев и гостей города ждут выставки, спектакли, концерты, мастер-классы, круглые столы и презентации книг.

СКАЗАНО!

«В этом году мы ожидаем, что число участников превысит тридцать тысяч человек. Ждем гостей практически из всех ведущих государств мира, на нашем форуме будет представлено не менее 150 стран. Настраиваемся на серьезную работу на предстоящем форуме, важные мероприятия которого будут посвящены уходящему Году Петипа, Году театра, который мы встречаем, и Международному конкурсу имени Чайковского следующего года».

Ольга ГОЛОДЕЦ, заместитель председателя правительства РФ, - на совещании оргкомитета Международного культурного форума.Фото: Олег ЗОЛОТО

КСТАТИ

«Комсомолка» тоже принимает участие. Еще в 2017-м на страницах газеты мы рассказывали о Малой дороге жизни. Тема вызвала горячий интерес. В редакцию начали обращаться читатели с собственными историями - из своей жизни или из жизни своих родных и близких. Так, всего несколько публикаций расширились до масштабов большого проекта. По итогам в начале 2018 года вышла в свет книга «Неизвестная блокада: Малая дорога жизни». В 2018-м «Комсомольская правда» и фонд «Созидающий мир» продолжили проект. И снова в фокусе внимания - малоизвестные, подчас кажущиеся невероятными события тех времен. Сейчас пройдет презентация уже второй книги «Неизвестная блокада: путь на острова».

Фото: Из архива Анатолия Аграфенина.

ВЕРНИСАЖ

Целый мир собрали в уютном зале музея «Артмуза» специально к Санкт-Петербургскому Международному культурному форуму.

Вернисаж.Фото: Олег ЗОЛОТО

Выставка пейзажей «Мир глазами художников», организованная «Комсомольской правдой» и проектом «Созидающий мир», разместилась в галерее «Течение». На суд зрителя представили уникальную экспозицию: над ней трудились семьдесят художников в течение семи лет! Именно столько исполняется международному проекту.