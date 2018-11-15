Десять дней захватывающего кино на Пятом канале!

В четверг, 15 ноября, в 09:25 вашему вниманию будет представлен военный фильм «Снайпер. Оружие возмездия».

Сталинград, 1942-й год. Девять снайперов под командованием старшего лейтенанта Алексея Яшина получают задание остановить наступление немецкого полка. Но на позициях действует вражеский снайпер-ас…

1945-й год, война окончена. Комендант городка в Восточной Пруссии майор Яшин со своим помощником Курочкиным находит в замке подозрительные ящики и документы. Бумаги оказываются чертежами знаменитой немецкой ракеты ФАУ-2.

В осаждённом, сверхукрепленном замке посреди Германии засел отряд фашистов. Рота НКВД, пытавшаяся взять его, уничтожена в считанные секунды. Яшин вызывает свой снайперский отряд…

Проникнув на территорию замка, группа Яшина начинает операцию по спасению пленных товарищей, уничтожению врага и захвату секретных документов о разработках немецких ученых.

В ролях: Дмитрий Певцов, Мария Миронова, Алина Сергеева, Александр Ефремов, Павел Делонг, Владас Багдонас, и др.

В пятницу, 16 ноября, в 09: 25, будет транслироваться историческая военная драма «Прощаться не будем».

Зрители окунутся вместе с главными героями картины в водоворот событий, которые произошли в городе Калинин за считанные дни до освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Октябрь 1941 года. Немецкие войска наступают на Калинин (ныне Тверь — прим.ред.), чтобы, захватив его, открыть себе прямой путь на Москву. На защите города всего две тысячи человек без танков и артиллерии. Единственная надежда задержать врага — эшелоны пятой стрелковой дивизии, которые вот-вот должны пройти через калининскую станцию. Но диверсанты намерены сделать все, чтобы этого не случилось.

Под подозрение в причастности к диверсантам подпадает майор Павел Сысоев, начальник Калининского гарнизона, пытающийся спасти город и сохранить в нем порядок и спокойствие. Действие картины разворачивается за считанные дни до освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

В российских кинотеатрах премьера картины состоялась 21 июня, а спецпоказ в Тверской области прошел именно накануне памятной даты Великой отечественной войны — освобождение города. Губернатор области в своей приветственной речи подчеркнул, что «Прощаться не будем» - картина, которая позволит жителям региона как можно больше узнать о прошлом своей земли.

В ролях: Андрей Мерзликин, Сергей Горобченко, Егор Бероев, Артур Ваха, Юрий Кузнецов, Андрей Чадов и др.

18 ноября, в воскресенье, сразу после трех серий цикла программы «Моя правда», смотрите эксклюзивную премьеру «Моя правда. Жанна Фриске».

Весной 2013 года певица Жанна Фриске выпустила клип на песню «Навсегда». Во время съемок видео артистка находилась на последних сроках беременности. Тогда в ее жизни было все: невероятная популярность, любимый мужчина, и, конечно, грандиозные планы на будущее. Кто же мог предположить, что через каких-то три месяца после премьеры клипа медики поставят суперзвезде смертельный диагноз? А жизнь ее родных вскоре разобьется на «до» и «после»?

Клип и кадр из фильма «Моя правда. Жанна Фриске».

Сразу после родов у Жанны обнаружили тяжелую неоперабельную опухоль мозга – одну из самых опасных и быстрорастущих. 15 июня 2015 года она скончалась в доме своего отца в Подмосковье.

Казалось бы, уход из жизни любимого человека должен был объединить семью, но этого не произошло. Даже спустя три года после трагедии не утихают склоки между родителями Жанны и Дмитрием Шепелевым – отцом ее сына Платона. Разбирательства, наполненные взаимными угрозами и оскорблениями, никак не вяжутся с ярким и светлым образом ушедшей певицы. Будь она жива, ничего этого не было бы, уверены друзья Жанны Фриске.

Почему родители звезды до сих пор не продают ее квартиру и никогда не остаются в ней на ночь? Куда исчезли «миллионы Фриске» и кому достанется все наследство? Как Жанна шла к успеху и кто ей в этом помогал? Кого любила и кого ненавидела самая сексуальная певица страны? Что предшествовало тяжелой болезни и как артистка с ней боролась? И почему после смерти Фриске между ее близкими людьми началась самая настоящая война?

В программе «Моя правда. Жанна Фриске» мы покажем вам эксклюзивные кадры из семейного архива, которых еще никогда не было на ТВ! В эфир выйдет первое интервью лучшей подруги Жанны, а также шокирующие своей откровенностью воспоминания родителей и сестры певицы.

Также в воскресенье наши зрители смогут увидеть российскую мелодраму «Разрешите тебя поцеловать»!

Пережив любовное разочарование и служебную встряску, майор Григорий Власов переведён в другую часть. Там он сразу сталкивается с проблемой — группой женщин, веселых и взбалмошных прапорщиков, которые весьма игриво трактуют устав и допускают вольности в отношении начальника. Заправляет этим роскошная и неприступная Наталья Киселева, военнослужащая — контрактник. Поначалу растерянному, хотя и наделенному властью, Власову в окружении подтрунивающих и задорных девушек приходится быстро принимать решения и справляться с ситуацией.

В ролях: Игорь Лифанов, Мария Куликова, Борис Щербаков, Ольга Бутакова, Вячеслав Хархота и др.

В понедельник, 19 ноября, с 09:40 до 13:25 смотрите сразу четыре серии боевика «Краповый берет».

«Краповый берет» - история о нескольких поколениях спецназовцев: опытного майора Павлова, на счету которого не одна успешно проведенная спецоперация, старшего лейтенанта Кочеткова, не оставляющего попыток сдать норматив на краповый берет, а также рядового Куприянова, для которого спецназ становиться настоящей школой жизни. Ведь где еще можно подлинно осознать важность таких человеческих качеств, как братство, взаимовыручка, храбрость, достоинство?..

Повышенная сложность учений курса молодого бойца для ребят усугубляется непростой личной ситуацией: оказывается, и Кочетков, и Куприянов являются претендентами на особое расположение хорошенькой студентки Насти. Однако по воле случая герои попадают в опасную ситуацию, грозящую гибелью не только для них самих, но и для других людей. Дело в том, что место на природе, в котором Настя с друзьями запланировали отдохнуть на уикенд, оказывается точкой проведения теракта, запланированного зарубежными спецслужбами…

«Краповый берет».

Встреча с наемниками становится роковой для приятелей Насти, но ей самой удается спастись. Однако от этих хладнокровных убийц-профессионалов не так-то просто уйти. На помощь девушке приходят оба ее воздыхателя. По воле обстоятельств соперники становятся братьями по оружию…

В ролях: Сергей Чугин, Андрей Голубев, Анна Лутцева, Сергей Селин, Кирилл Захаров, и др.

В понедельник ночью мы покажем криминальный сериал «Женщина в беде».

Компьютерщик Николай помогает своей подруге Анне переехать на новую съемную квартиру. Из разговора становится понятно, что у молодых людей отношения, и вскоре Николай собирается перебраться туда же.

Услышав странный шум на лестничной площадке, Иван выходит из квартиры и наблюдает за переездом новых соседей, Ани и Николая. Так происходит их знакомство.

В ролях: Татьяна Казючиц, Максим Щёголев, Александр Муравицкий, Кира Кауфман, Светлана Цвиченко, Александр Клемантович, и др.

А во вторник, 20 ноября, в 00:25 смотрите продолжение – «Женщина в беде – 2».

Прошло два года после драматических событий первого фильма. Аня закончила медицинский и стала интерном. Иван (не без помощи Ани) вылечил ногу и восстановился на курсах по самообороне. Анютка стала первоклашкой, чем очень гордится.

В день свадьбы Ани и Ивана случается несчастье: Лену, Анину подругу, которая продолжает делать карьеру архитектурного дизайнера и ведет большой, сложный и дорогой проект — некий бизнесмен захотел построить загородную виллу - обвиняют в убийстве заказчика. Молодожёны оставляют гостей и бросаются на помощь Лене...

В ролях: Татьяна Казючиц, Максим Щёголев, Кира Кауфман, Сергей Колос, Александр Клемантович и др.

Во вторник, 20 ноября, в 09:25 в эфир выйдет военный фильм «Спецназ по-русски 2».

Тайная организация профессиональных наемников под руководством харизматичного эмиссара Омара пытается похитить герцогиню Йоркскую, завладеть технологией производства компактных ядерных устройств, наладить подпольное изготовление пластита и т.д. Все их планы с успехом срывают спецназовцы ГРУ - майор Озолин и капитан Крестовцев. Кроме того доблестные спецназовцы освобождают из прибалтийской тюрьмы ветерана спецназа - полковника Павлова, отражают атаку на президентскую резиденцию, освобождают пленных детей от сумасшедших сектантов.

Независимо от них с сектантами борются спецагенты ФСБ - полковник Силин, капитан Алекс и капитан Дрынов. Активное участие во всех событиях, каждый раз случайно, принимают следопыты-любители Леонид и Федор.

В ролях: Игорь Лифанов, Андрей Федорцов, Владимир Турчинский, Семен Стругачев, Анатолий Петров и др.

В среду, 21 ноября, в 00:25 смотрите российскую мелодраму «Когда мы были счастливы».

В жизни бизнесмена Глеба все было идеально — и на работе, и дома. Он полностью доверял своему деловому партнеру и даже не думал, что тот может его предать. Но жизнь приготовила ничего не подозревающему мужчине неприятный сюрприз — верный помощник подставил его, и в результате Глеб лишился своего дела.

Семья осталась без средств к существованию, и начались проблемы. Отныне супруге Глеба Лене приходится самой заботиться о себе, муже и ребенке. Она буквально сбилась с ног в поисках заработка.

Между Леной и Глебом постоянно происходят серьезные конфликты — теперь они ссорятся даже по мелочам. Мужчина, измучив себя комплексом вины перед семьей, не находит ничего лучшего, как начать пить.

Лена продолжает работать, скрывая душевную боль от посторонних. Но однажды обо всем узнает ее начальник Стас. Он предлагает коллеге свою помощь.

Узнав об этом, Глеб приходит в бешенство. Он решает, что жена изменила ему, и запрещает ей видеться с сыном.

В ролях: Светлана Ходченкова, Алексей Зубков, Александр Сигуев, Константин Соловьёв, Ольга Машная и др.

В четверг, 22 ноября, специально для наших дорогих телезрителей – военный детектив «Снег и пепел».

В 1942 году крупное подразделение советских войск попадает в немецкий «котел» - с тылами армию соединяет лишь узкий перешеек, окруженный болотами. Немцы готовят прорыв: они заслали в стан русских опытного диверсанта. Для его разоблачения НКВД внедряет одного из лучших сотрудников, майора Урусова, который берет с собой трех молодых разведчиков. Выдавая себя за полковника Ямпольского, Урусов начинает расследование. Тем временем вражеский агент не дремлет: одного за другим убирает свидетелей и организует постройку лесной дороги для прохода немецкой бронетехники через кажущийся непроходимым лес. У Урусова постоянно появляются новые подозреваемые, но каждая версия рассыпается, как назло.

Фильм "Снег и пепел" покажут в эфире 22 ноября.

В ролях: Денис Шведов, Ольга Сутулова, Анатолий Белый, Даниил Спиваковский, Константин Воробьёв и др.

В четверг и пятницу, 22 и 23 ноября, дни «Глухаря» на Пятом! С 13:25 до 18:50 смотрите сразу несколько серий любимого сериала!

Главные герои - следователь Сергей Глухарев и его приятель, сотрудник районного ДПС Денис Антошин - два рыцаря с массой упреков. Они - простые люди, которые живут самой обычной жизнью, с ее радостями и разочарованиями; до неуязвимых супергероев им так же далеко, как до генеральских погон. У них напряженная работа, низкая зарплата и неустроенная личная жизнь, что, конечно, не прибавляет оптимизма. Но друзья не теряют присутствия духа и продолжают охранять правопорядок. Общество, которое они защищают, не всегда проявляет должное уважение к их нелегкому труду, но Глухарев и Антошин продолжают исполнять свой долг, сохраняя чувство юмора и оставляя место для простых человеческих слабостей…

В ролях: Максим Аверин, Денис Рожков, Мария Болтнева, Виктория Тарасова, Владимир Фекленко и др.