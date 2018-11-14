5 новых объектов, появившихся в городе в этом году

Казалось бы, куда культурнее? Но культурная столица все еще умудряется удивить новыми музеями, театрами и монументами. «Комсомолка» выбрала самые любопытные объекты, которые появились в Петербурге за последний год.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПЛАНЕТАРИЙ

Крупнейший планетарий в мире открылся в ноябре 2017-го на набережной Обводного канала. Он разместился в историческом здании старинного газгольдера - резервуара для хранения газа. По диаметру купола, 37 метров, новый планетарий превзошел героя Книги рекордов Гиннесса в японском городе Нагоя: купол планетария из Поднебесной меньше на целых 2 метра.

Картинку на купол передает система из сорока мощных проекторов, разрешение изображения составляет более сотни миллионов пикселей.

Посетителям предлагают полуторачасовой сеанс, состоящий из двух частей: первая - про космос и Вселенную, Большой взрыв и Галактику, а вторая - про космонавтов и космические корабли. В распоряжении гостей музей с «космическими» экспонатами и сенсорные столы, где можно «поуправлять» планетами и созвездиями, а также открытая лаборатория, резиденты которой продвигают технологии вперед.

В планах планетария - открытие лекториев и обсерватории.

ПАМЯТНИК ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

Монумент «1914 год», посвященный Первой мировой, торжественно открыли в Царском Селе 1 августа этого года. Именно в этот день наша страна вступила в войну, которую долгое время называли великой.

Героями фронта часто были не только сами бойцы, но и полковые священники. Фото: Правительство Санкт-Петербурга.

Еще Николай II мыслил Царское Село как место памяти о Первой мировой, ведь здесь всегда расквартировывали полки Императорской гвардии, которые в военные годы понесли большие потери. В Царское Село с фронта тянулась нескончаемая вереница: кого-то везли в госпитали, коих здесь работало более шестидесяти, кого-то - на кладбища…

Героями фронта часто были не только бойцы, но и полковые священники. Именно батюшки, рискуя собственными жизнями и находясь в тех же окопах, поддерживали дух солдат и произносили слова напутствия перед боем.

Памятник великой войне установили на Соборной площади, напротив храма Святой Великомученицы Екатерины. На гранитном постаменте с римской надписью «1914», образом Георгия Победоносца и барельефом двуглавого орла - скульптура полкового священника. Батюшка в одной руке держит оружие и молитвенник, а другой благословляет воинов на ратные подвиги.

Автор скульптуры - Владимир Горевой, в Первой мировой сражался его дед. Монумент создали при поддержке проекта заслуженного строителя России Вячеслава Заренкова «Созидающий мир». Дедушка мецената погиб в великой войне в результате ранения и отравления ядовитыми газами, которые тогда применили на поле боя впервые.

ХРАМ-ПОБРАТИМ

В октябре в Приморском районе Петербурга освятили новый храм Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста Господня, или Спас на Каменке. Его появления верующие ждали почти десять лет.

Крестовоздвиженский приход образовали еще в 2009 году: отец Евгений Шогенов мечтал построить в бурно развивающемся спальном районе храм. Чтобы верующим было где помолиться и поставить свечку, на время строительства арендовали соседний участок. На нем поставили часовенку иконы Божией Матери «Живоносный источник».

Вскоре нашелся желающий помочь с возведением храма: ктитором стал заслуженный строитель России Вячеслав Заренков. Подготовили проект. Но согласования шли со скрипом. В результате храм заложили лишь в 2016-м, а через год на главный купол водрузили крест.

К тому моменту на Кипре, близ Никосии, появился храм-«близнец», построенный по тому же проекту и тем же меценатом. Его освятили в честь апостола Андрея Первозванного. Оба храма одновременно и похожи, и кардинально отличаются: разнятся оформление, цвет, даже уклад жизни приходов.

«Близнецы» упрочили мост дружбы между Никосией и Петербургом. Теперь представители двух православных церквей чаще встречаются, обмениваются опытом и паломниками, проводят совместные культурные мероприятия.

На открытие нового храма на Каменке пришли сотни людей. Фото: Александр Быков.

Сейчас внутри Спаса на Каменке работают мастера по росписи. Внутреннее убранство, иконостас и иконы практически готовы. Но на то, чтобы полностью «обжить» храм, может уйти несколько лет.

МУЗЕЙ ТЕНЕЙ

Уникальное арт-пространство, где важны не сами экспонаты, а тени, которые они отбрасывают, появилось на Большой Конюшенной улице в середине 2017-го. Музей в духе shadow art (с англ. искусство теней. - Прим. ред.) открыли в честь 315-летия Петербурга. Вся экспозиция пронизана темой мистической Северной столицы.

Силуэт Александра Пушкина при определённом освещении рождают проволока и перья. Фото: Сайт Музея теней.

Среди экспонатов - силуэты известных людей и персонажей мультфильмов, достопримечательностей и видов города. Александр Пушкин создан из проволоки и перьев, Петр I - из множества деревянных палочек. В игре света и тени можно разглядеть и разводные мосты, и крылатых львов с Банковского мостика.

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ТЕАТР

Год назад Ленинградский дворец молодежи зажил в новом, мультимедийном формате: «колыбель русского рока» на улице Профессора Попова превратилась в современную театральную площадку.

Грандиозная реконструкция шла с начала лета. За это время американские и европейские дизайнеры и архитекторы целиком сменили имидж дворца. Прообразом для обновленной сцены ЛДМ стали Бродвей и Хогвартс из «Гарри Поттера».

Прообразом для обновлённой сцены стали Бродвей и Хогвартс из «Гарри Поттера». Фото: Сайт ЛДМ.

Теперь зал вмещает 1204 зрителя, причем с каждого места открывается стопроцентный обзор сцены. Балконов и ярусов нет: только партер в форме амфитеат-

ра. Перед сценой появилась оркестровая яма, а также большой светодиодный экран, проекционная сетка и проекторы.

Специально для зала европейские специалисты разработали акустическую и световую системы. Украшены сцена и фойе с поистине бродвейским размахом. Так, над партером парят шестьдесят огромных зеркальных люстр.

Первыми на новой сцене показали мюзиклы «Мастер и Маргарита», «Демон Онегина», «Чудо-юдо», «Оскар и Розовая Дама. Письма к Богу». По задумке на новой сцене будут показывать и гостевые постановки.