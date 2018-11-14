Фабио Мастранджело: Я влюбился в Петербург за пять минут

Директор театра «Мюзик-Холл» Юлия Стрижак и его художественный руководитель Фабио Мастранджело в эфире Радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» рассказали об участии в Международном культурном форуме и самых итальянских местах города на Неве.

ВОССТАНОВИТЬ СВЯЗЬ ВРЕМЕН

- В чем заключается участие Мюзик-Холла в форуме?

Фабио МАСТРАНДЖЕЛО: - Мы участвуем с очень интересным проектом. В нем мы говорим о связи России и Италии, которая зародилась еще во времена Екатерины Второй. Герои нашей истории - композиторы Джованни Паизиелло и Доменико Чимароза. Екатерина Великая пригласила их в качестве главных музыкантов двора.

Видимо, они так хорошо работали, что императрица решила подарить каждому по клавиру. Долгое время считалось, что эти инструменты были утрачены, но неожиданно их нашли на складе неаполитанской консерватории Сан-Пьетро-а-Майелла. Их решили отреставрировать и сделали это настолько успешно, что на одном из клавиров можно играть. Мы подумали: почему бы не вернуть их в Россию и не исполнить концерт, состоящий из фрагментов тех опер, которые писали Паизиелло и Чимароза?

- Где и когда можно будет услышать концерт?

Юлия СТРИЖАК: - В первый день форума, 15 ноября, в Эрмитажном театре. Там, где и должна звучать эта музыка, поскольку эти композиторы работали при дворе. Наши партнеры из Италии привезут оба инструмента. Один из них находится в лучшем состоянии - на нем можно исполнять музыку тех времен.

Второй, скорее всего, будет представлен как выставочный экспонат. Итальянская сторона везет сюда большую выставку, посвященную жизни этих композиторов: личные вещи, переписки, партитуры, две палочки. Все это будет в фойе перед театром.

СОХРАНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОСТРОИТЬ

- Давайте теперь поговорим о Петербурге. Фабио, вы помните, как вы принимали решение о переезде?

Ф. М.: - Я был здесь первый раз в июне 1999 года, скоро будет юбилей.

- В мае - июне в Петербург легко можно влюбиться, а вот в ноябре… Если влюбились в ноябре - это уже навсегда.

Ф. М.: - Я не могу врать. Конечно, я влюбился, именно когда первый раз был в городе. Я в течение первых пяти минут пребывания в Петербурге решил, что совершенно точно каким-то образом буду здесь жить. И буквально через полтора года это стало реальностью.

- Какие, по вашему мнению, самые итальянские места в Петербурге?

Ф. М.: - Очень много было итальянских архитекторов, которые здесь жили и творили: Кваренги, Росси, Трезини, поэтому итальянских мест очень много. Но смешно, что мой родной город Бари один из его последних мэров Микеле Эмилиано называл «самым русским городом в Италии». Странно, что человек, родившийся в самом русском городе в Италии, теперь живет в самом итальянском городе в России.

- Петербург, с одной стороны, исторический, с другой - современный город. Получается ли сохранить баланс между консерватизмом и развитием?

Ф. М.: - Эти тенденции могут спокойно жить вместе. Так случается везде: Лондон, Париж, Рим, Копенгаген, конечно, не могут остановиться на том, что было построено тысячи лет назад. Не завидую современным архитекторам, потому что придумать здание, которое соответствовало бы стилю города, никому не мешало и не портило вид, очень сложно. Но очень важно, чтобы возможность придумывать была. Существует же современная музыка. И композиторы могут также через нее выражать то, что чувствуют, как когда-то могли Чайковский, Рахманинов, Стравинский.