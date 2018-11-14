2018-11-16T16:41:54+03:00
Общество

Сергей Стадлер: Музыка - мир, который нужно показать, а дальше человек выбирает сам

Симфонический оркестр Санкт-Петербурга поразит Международный культурный форум премьерой «Тоски» и марафоном поэм Листа
Анна ПОСЛЯНОВА
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Скрипач-виртуоз приглашает на грандиозное событие -премьеру новой постановки оперы «Тоска» Пуччини. Фото: Петербург-концерт.Скрипач-виртуоз приглашает на грандиозное событие -премьеру новой постановки оперы «Тоска» Пуччини. Фото: Петербург-концерт.
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Скрипач-виртуоз, народный артист России и дирижер симфонического оркестра Санкт-Петербурга Сергей Стадлер поведал «Комсомолке» о планах на Международный культурный форум и музыкальных новинках, которые ждут слушателей.

- Сергей Валентинович, как симфонический оркестр Санкт-Петербурга проявит себя на форуме на этот раз?

- Пожалуй, самое грандиозное событие - премьера новой постановки оперы «Тоска» Пуччини 14 ноября в Эрмитажном театре. С музыкальной точки зрения это шедевр, с дирижерской - одна из самых сложных и интересных партитур, поэтому ничего трогать не стали. Но оформление создали специально для Эрмитажного театра: в нем использовали фрагменты копий картин, которые хранятся в музее.

15 ноября в Манеже пройдет традиционная презентация Музыкального марафона, уже пятого по счету. Каждый мы посвящаем одному композитору. В прошлые годы исполняли все симфонии Чайковского, Брамса и Бетховена, двенадцать симфоний Моцарта.

- Чье творчество представите теперь?

- Ференца Листа, все его симфонические поэмы. На презентации мы сыграем лишь три: «Гамлет», «Прометей» и «Прелюды». А сам марафон пройдет 8 декабря в капелле: начнем в 16.00, а закончим в районе 23.00, чтобы все успели на метро.

- Почему Лист?

- Это грандиозная фигура для всей культуры. То, что он великий пианист, - это понятно. Но здесь мы покажем его как великого композитора, и симфоническая музыка его - мощная, глубокая - не менее сложна. Есть поэмы, которые исполняют очень часто, а есть некоторые, которые звучат редко. И вряд ли когда-то их исполяли все подряд. Это будет интересно и для профессионалов, и для любителей музыки.

- В прошлом году вы с симфониями Бетховена попали в Книгу рекордов России как «Самый продолжительный филармонический концерт с программой из произведений одного автора в исполнении одного симфонического оркестра под руководством одного дирижера». Опять идете на рекорд?

- Рекордов у нас уже дальше некуда! Главное, что это творческое событие и слушатели смогут познакомиться с целым музыкальным пластом сразу.

- Как вы готовитесь к таким марафонам?

- Мы начали с Чайковского. Был очень большой резонанс. Решили продолжать. Теперь уже пятый марафон, и мы знаем, как это делается.

НЕРЕАЛЬНЫЙ СЛОЖНЫЙ МИР

- 17 ноября - большой образовательный день: в СПбГУ, который в следующем году открывает новую программу «Инструментальное исполнительство на скрипке», обсудят проблемы музыкального образования, в том числе скрипичного. Прилетают интересные гости: композитор и педагог из Австралии, декан Болонского университета, ректор Московской консерватории, профессор из Берлина. Завершится день концертом виртуозной скрипичной музыки.

- Чувствуете, что школа классической музыки все больше замыкается сама в себе? Как же тогда популяризовать классику?

- А нужно ли? Это высокая сложная сфера, совершенно оторванная от реальной жизни. Музыкальное образование требует большой отдачи и вложений. Это определенный мир, который человеку нужно показать, а дальше он выбирает сам: если ему это не нужно, значит, это и не для него вовсе. Конечно, всякие произведения большого искусства воспитывают вкус, поднимают культурный уровень нации. Но я бы говорил, скорее, не о популяризации: просто людям важно ходить на хорошие концерты так же, как в Эрмитаж.

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