2018-11-16T17:02:12+03:00
Звезды

«Жалейте только время»: Елена Ваенга напугала поклонников, выложив фото из реанимации

Но ближайшие концерты певица отменять не будет
Людмила ИЛЬИНА
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Поклонники желают певице скорейшего выздоровленияПоклонники желают певице скорейшего выздоровленияФото: Евгения ГУСЕВА
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41-летняя певица Елена Ваенга не на шутку напугала поклонников, выложив в свой Instagram фото из реанимации. Сначала исполнительница хитов «Абсента» и «Курю» поделилась со своими подписчиками черно-белым снимком, на котором она закрывает лицо руками. Под фото стояла геолокация (место, где сделано фото, - прим. авт.) «Реанимация» и мрачная подпись:

- Вот так выглядит умирающая боль... жалейте только время... и слезы детей, - написала Ваенга.

В течение пяти дней певица хранила молчание и не отвечала на вопросы обеспокоенных поклонников. что же случилось. Большим облегчением для фанатов стали две короткие видеозаписи, которые появились на страничке Ваенги сегодня. На одном из них Елена, лежа в палате на кровати поет под гитару, а на втором - играет, правда, с перебинтованной рукой, а ее сын Ванечка радостно скачет рядом. Оказалось, что певица в Введенской больнице, и с ней, к счастью, уже все в порядке. Как стало известно КП - Петербург, ближайший концерт, запланированный на 1 декабря в Мытищах, отменять не будут.

- Все хорошо, спасибо за беспокойство, - заявила «КП» - Петербург» представительница певицы Мария Подольская. – Тур Елены Владимировны, состоящий из 13 концертов, состоится, никаких изменений в графике не будет.

После случившегося Ваенга пообещала после выхода из больницы сделать тату с надписью: «ответственность, честь, вера, преданность, и имя сына Иван».

- Самого скорейшего выздоровления Вам, - завалили поклонники Ваенги словами поддержки. Многие также отметили, что Елена проходит лечение в обычной, хоть и отдельной палате.

- Просто до глубины души: никаких VIP-палат, медсестер, докторов, заграниц и т.д. Восхищена!

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