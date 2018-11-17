Реку Новая в Петербурге превратили в спиртовое болото

Жители Кировского района Петербурга уже не первый год бьют тревогу. Их беспокоит состояние протекающей тут речушки Новая. Сгустки черных водорослей и другие неопознанные объекты в воде каждый раз приводят прохожих в ужас. В администрации их успокаивали, мол, речка никакой опасности человеку не представляет. Человеку, возможно, да, но когда минувшим летом тут начала гибнуть вся живность, люди схватились за головы.

- Каждый день десятки уток тут умирали - все в тушах было, - держась за сердце рассказывали сердобольные бабушки. Более же рациональные петербуржцы побежали к экологам.

Проверку провели, пробы воды из рки Новая взяли, а вот результатов экспертиз дождаться долго не могли. Но это все же произошло. И отчитываться пришлось уже следователям!

- По установленному факту загрязнения реки Новая в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело, - заявили в Ленинградском следственном отделе на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России. - Потому как по результатам проведенных лабораторных анализов воды из реки Новая установлены очень серьезные превышения. Например, превышение по этиловому спирту зафиксировано в 5 400 раз, по изопропиловому спирту - в 5,4 раза, по бутиловому спирту в 17,7 раза, по ацетону в 3,0 раза, по этиленгликолю в 640 раз.

Простыми словами, речка Новая давно уже не речка, и в ближайшее время следствию предстоит разобраться, кто же именно устроил экологическую катастрофу местного разлива.

- В рамках возбужденного уголовное дело по статье "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, причин и условий, способствовавших данному происшествию, - отметили в СК на транспорте. .