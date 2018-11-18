В Петербурге скончался бард Борис Полоскин

В Санкт-Петербурге на 87 году жизни скончался известный бард Борис Полоскин. О смерти поэта сообщают его коллеги из клуба песни "Восток". По словам друзей, Борис Павлович ушел из жизни после тяжелой болезни.

- Наш легендарный бард, чей звонкий, чистый голос звучал в «Востоке» с момента его образования, - рассказываюи в клубе "Восток". - Он был одним из тех, кто стоял у истоков клуба и был ему предан всю свою такую насыщенную работой, песнями, стихами и путешествиями жизнь. «Я люблю... но я люблю!..». Мы слушали его песни по радио, телевидению, на фестивалях и концертных площадках в его неповторимом исполнении. Светлая Вам память, Борис Павлович!

В клубе "Восток" рассказывают, что Борис Павлович был автором их музыкального гимна "Музыка ждет".

- Наши самые искренние соболезнования родным и близким Бориса Павловича, которые до последней минуты окружали его любовью и заботой! - добавляют коллеги барда.

Бард Борис Полоскин родился в Ленинграде. Здесь в 1950 году он окончил Политехнический институт имени Калинина по специальности "инженер-исследователь". Борис Павлович запомнился коллегам игрой на семиструнной гитаре. Свои первые песни поэт написала еще в 1956 году. Одним из его первых произведений стала композиия "Таежная".

Также Борис Полоскин работал на Ленинградском телевидении. Был мастером спорта СССР по туризму и заслуженным путешественником России.

Борис Павлович был членом жюри Грушинский фестиваль, писал прозу. Среди его песен - «Знаком нам вид вокзального перрона…», «И кто его знает, откуда взялись…», «Как будто бы назло…», «Прошли и вдоль, и поперёк…» («Музыка ждёт»), «Мы уезжаем в пригород…», «Надо мною летят журавли…», «О Женщина!..», «Пахать Россию просто вроде…».