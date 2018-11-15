2018-11-19T13:41:46+03:00
Общество

Владимир Путин принял участие в открытии завода Герофарм в Петербурге

После выхода на проектную мощность предприятие по производству инсулина сможет обеспечить 100% потребности населения России в препаратах
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Фото предоставлено компанией ГЕРОФАРМ.Фото предоставлено компанией ГЕРОФАРМ.
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Президент России Владимир Путин 16 ноября посетил в Санкт-Петербурге новый завод компании ГЕРОФАРМ по производству субстанций инсулина. Также глава государства провел на площадке совещание по вопросу о повышении эффективности системы лекарственного обеспечения в стране.

Фото предоставлено компанией ГЕРОФАРМ.

Фото предоставлено компанией ГЕРОФАРМ.

- В последние годы российская фармацевтическая отрасль совершила качественный скачок в развитии – сегодня мы можем создавать современные высокотехнологичные производства с максимальной глубиной локализации, которые не только решают задачу импортозамещения, но и могут быть конкурентными на мировом уровне, - рассказал генеральный директор ГЕРОФАРМ Петр Родионов. - Мы расширяем производство и развиваем линейку препаратов для лечения сахарного диабета в целях обеспечения пациентов качественными современными российскими лекарствами.

В ходе визита на завод для Владимира Путина была проведена экскурсия, на которой были представлены новые технологические линии по производству субстанции инсулина. Как отметило руководство ГЕРОФАРМ, после выхода на проектную мощность, завод сможет производить 1000 кг субстанции в год, что позволит обеспечить 100% потребности населения России в препаратах инсулина, а также развивать экспортное направление. Уникальность проекта заключается в полной независимости технологического процесса производства от поставок импортного сырья.

Фото предоставлено компанией ГЕРОФАРМ.

Фото предоставлено компанией ГЕРОФАРМ.

- Общая площадь производственного комплекса – 11 000 кв.м., - отметил Родионов. - Производство организовано по стандартам GMP, 90% процессов полностью автоматизированы.

Совокупный объем инвестиций в строительство завода составил более 3,3 млрд. рублей. Проект реализован за счет собственных и привлеченных средств, а также в рамках программы Российского фонда прямых инвестиций «Инвестиционный лифт», ориентированной на развитие высокотехнологичных проектов, связанных с несырьевым экспортом.

КОНКРЕТНО

Строительство завода ГЕРОФАРМ осуществляется в рамках заключенного в декабре 2017 года с минпромторгом России и правительством Санкт-Петербурга специального инвестиционного контракта (СПИК). Проектом СПИК предусмотрено освоение и создание не имеющих аналогов по степени локализации на территории Российской Федерации препаратов, в том числе обеспечение импортозамещения социально значимых лекарственных средств – инсулина и аналогов инсулина – для лечения сахарного диабета.

На новом заводе будет организовано производство линейки аналоговых инсулинов - лизпро, лизпро двухфазный, гларгин, аспарт, аспарт двухфазный, деглудек, которые в настоящее врем находятся на различных этапах исследования. Разработка препаратов ведется в рамках программы ФАРМА-2020. Вывод препаратов не рынок запланирован на 2019-2021 годы.

СПРАВКА

В России сахарный диабет диагностирован у 4,7 млн. человек. По данным министерства здравоохранения РФ, по сравнению с 2010 годом эта цифра выросла на 40%. При этом, по данным крупных эпидемиологических исследований, около 50% россиян, уже имеющих сахарный диабет, не знают о своем заболевании. Таким образом, по оценкам специалистов, сахарным диабетом страдают около 8-9 млн. россиян. Помимо этого, еще 20% россиян находится в стадии предиабета.

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