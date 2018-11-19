Больше половины петербуржцев боятся ездить в маршрутках

В петербургской спешке маршрутки выручают десятки тысяч горожан каждый день. Ведь наземный городской транспорт ходит с интервалом, а нужный микроавтобус почти всегда тут как тут. Но несмотря на популярность маршруток, больше половины петербуржцев считают поездки на них небезопасными. Это выяснилось в ходе опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как оказалось, не только жители Северной столицы, но и всей страны не доверяют частникам. Всего – 47 процентов опрошенных по России.

– Среди москвичей и жителей Санкт-Петербурга эта доля выше – 59 процентов, – рассказали в пресс-службе ВЦИОМ.

Главная причина недоверия к этому виду транспорта – аварии по вине водителей. Опасения россиян по поводу маршруток плавно перетекает к самолетам. Именно они оказались на втором месте. Волнуются в стране больше всего из-за плохого технического состояния воздушных судов.

– Причем среди тех, кто за последний год летал на самолетах эта доля ниже (24%), чем среди тех, кто не летал (41%). Жители сельской местности чаще остальных склонны думать, что авиаперелеты – наиболее опасный метод передвижения (50%), – отметили в пресс-службе ВЦИОМ.

Больше, чем маршруткам и самолетам, доверяют жители России пригородным и междугородним автобусам. Только 23 процента респондентов считает этот вид передвижения небезопасным.

– Опасения опрошенных связаны в первую очередь с авариями из-за внешних причин, например, нарушения правил поведения на дорогах другими водителями, плохого покрытия дорог, плохих погодных условий, – добавили во ВЦИОМ.

Еще меньше – всего у 17 процентов россиян – вызывает недоверие городской наземный транспорт: автобусы, трамваи и троллейбусы.

Меньше всего волнуются в стране за поездки на электричках, поездах, речном и морском транспорте. С ними же в списке оказалось и метро. Выяснилось, что каждый третий житель страны (а это 32 процента) пользуется подземкой. В Петербурге метро оказалось самым популярным видом транспорта – на нем ездит 89 процентов горожан.

Не уступает подземке в Северной столице и автобусы, троллейбусы, трамваи и маршрутки. Кстати, по всей стране самым популярным видом транспорта ожидаемо оказался именно городской наземный.

Несмотря на опасения петербуржцев по поводу маршруток, все-таки большинство горожан оказались довольны уровнем безопасности на транспорте. Всего 75 процентов жителей Северной столицы чувствуют себя защищенными. Кстати, эта цифра оказалась выше, чем в целом по стране: положительно свою безопасность в общественном транспорте оценили 66 процентов россиян.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Арсений АФИНОГЕНОВ, транспортный аналитик фонда «Городские проекты» :

– Мнение горожан по поводу маршруток абсолютно справедливо и соответствует действительности. Потому что в их транспортно-экономическую модель изначально заложено то, что этот вид транспорта будет опасен. Под этим имеется в виду то, что результат работы маршрутки каждый день – это получение прибыли во что бы то ни стало. Поэтому у нас происходят гонки на дорогах, поэтому постоянные ДТП с маршрутками. Кстати, с 2020-го года планируется в Петербурге маршрутки заменить автобусами, и это правильное направление движения.