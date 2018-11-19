2018-11-19T15:33:46+03:00
Общество

Больше половины петербуржцев боятся ездить в маршрутках

А за свою безопасность в метро, поездах и электричках не опасаются
Полина ЖУКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Несмотря на популярность маршруток, больше половины жителей Северной столицы считают поездки на них небезопасными. Фото: Архив "КП".Несмотря на популярность маршруток, больше половины жителей Северной столицы считают поездки на них небезопасными. Фото: Архив "КП".
Изменить размер текста:

В петербургской спешке маршрутки выручают десятки тысяч горожан каждый день. Ведь наземный городской транспорт ходит с интервалом, а нужный микроавтобус почти всегда тут как тут. Но несмотря на популярность маршруток, больше половины петербуржцев считают поездки на них небезопасными. Это выяснилось в ходе опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как оказалось, не только жители Северной столицы, но и всей страны не доверяют частникам. Всего – 47 процентов опрошенных по России.

– Среди москвичей и жителей Санкт-Петербурга эта доля выше – 59 процентов, – рассказали в пресс-службе ВЦИОМ.

Главная причина недоверия к этому виду транспорта – аварии по вине водителей. Опасения россиян по поводу маршруток плавно перетекает к самолетам. Именно они оказались на втором месте. Волнуются в стране больше всего из-за плохого технического состояния воздушных судов.

– Причем среди тех, кто за последний год летал на самолетах эта доля ниже (24%), чем среди тех, кто не летал (41%). Жители сельской местности чаще остальных склонны думать, что авиаперелеты – наиболее опасный метод передвижения (50%), – отметили в пресс-службе ВЦИОМ.

Больше, чем маршруткам и самолетам, доверяют жители России пригородным и междугородним автобусам. Только 23 процента респондентов считает этот вид передвижения небезопасным.

– Опасения опрошенных связаны в первую очередь с авариями из-за внешних причин, например, нарушения правил поведения на дорогах другими водителями, плохого покрытия дорог, плохих погодных условий, – добавили во ВЦИОМ.

Еще меньше – всего у 17 процентов россиян – вызывает недоверие городской наземный транспорт: автобусы, трамваи и троллейбусы.

Меньше всего волнуются в стране за поездки на электричках, поездах, речном и морском транспорте. С ними же в списке оказалось и метро. Выяснилось, что каждый третий житель страны (а это 32 процента) пользуется подземкой. В Петербурге метро оказалось самым популярным видом транспорта – на нем ездит 89 процентов горожан.

Не уступает подземке в Северной столице и автобусы, троллейбусы, трамваи и маршрутки. Кстати, по всей стране самым популярным видом транспорта ожидаемо оказался именно городской наземный.

Несмотря на опасения петербуржцев по поводу маршруток, все-таки большинство горожан оказались довольны уровнем безопасности на транспорте. Всего 75 процентов жителей Северной столицы чувствуют себя защищенными. Кстати, эта цифра оказалась выше, чем в целом по стране: положительно свою безопасность в общественном транспорте оценили 66 процентов россиян.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Арсений АФИНОГЕНОВ, транспортный аналитик фонда «Городские проекты» :

– Мнение горожан по поводу маршруток абсолютно справедливо и соответствует действительности. Потому что в их транспортно-экономическую модель изначально заложено то, что этот вид транспорта будет опасен. Под этим имеется в виду то, что результат работы маршрутки каждый день – это получение прибыли во что бы то ни стало. Поэтому у нас происходят гонки на дорогах, поэтому постоянные ДТП с маршрутками. Кстати, с 2020-го года планируется в Петербурге маршрутки заменить автобусами, и это правильное направление движения.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Пациенты с низкой социальной ответственностью
Наш колумнист о вреде, который наносят системе здравоохранения такие пациенты, как Надежда Гречкина, которая устроила скандал в поликлинике и довела врача до срыва: «хоть сдохни, рецепт не дам!» [а вы на чьей стороне?]
Экологи сообщили об отсутствии загрязнений воздуха рядом с Московским НПЗ
Председатель Московского городского отделения Всероссийского общества охраны природы рассказал об отсутствии превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе
Новости 24
На Пулковском шоссе у многоэтажки нашли тело мужчины
Петербуржцы выберут имя гиббону из Ленинградского зоопарка
Снег стал причиной тройного ДТП в Пушкине
Полиция Петербурга поймала женщин, укравших малыша из роддома
Старушка на миллион: В Петербурге «установщики окон» обворовали пенсионерку
Могли бы еще поиграть: Тренер «Шальке» попенял на судейство после игры с «Зенитом»
В Купчино на покупателей супермаркета упал потолок
«Зенит-2» проиграл «Лучу» и подтвердил звание худшей команды ФНЛ
Ночью по аэропорту Пулково бегал динозавр
В ДТП на Лиговском проспекте два человека погибли в сгоревшей машине
В Петербурге ищут водителя, который сбил пару пенсионеров и скрылся
В Петербурге полицейские проверяли станцию метро «Владимирская»
СКА обыграл «Металлург» со счетом 2:1
«Зенит» победил «Шальке-04» со счетом 2:1
На трассе М-10 у грузовика в аварии снесло кузов и половину кабины
В МЧС Петербурга предупредили о гололедице на дорогах
В Петербурге умер создатель театра «Суббота» Юрий Смирнов-Несвицкий
На матче «Зенит»-«Шальке-04» ждут 45 тысяч зрителей
В Петербурге неизвестный сообщил о бомбе на улице Думская
На трассе М-10 под Петербургом грузовик насмерть сбил мужчину
В Петербурге посетитель ночного клуба открыл стрельбу
В Петербурге иномарка сбила перебегавшего дорогу мужчину
В Купчино «сантехник» украл у 88-летней пенсионерки 320 тысяч рублей
В Петербурге годовалая девочка упала в лестничный пролет с седьмого этажа
Худрук Александринского театра удостоился высшей театральной премии Европы
Полиция Петербурга ликвидировала сразу два притона с азиатками
В Петербурге задержан подросток, который поджег школьницу