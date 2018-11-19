2018-11-19T15:31:24+03:00
Происшествия

Ждем саперов: В парке в Колпино найден боевой снаряд

Местные жители предполагают, что он находится здесь со времен ВОв [видео]
Степан СТЕПАНОВ
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В парке в Колпино найден снаряд.В парке в Колпино найден снаряд.
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В Санкт-Петербурге в парке Чухонка в Колпино днем 19 ноября местные жители наткнулись на военный снаряд. Пока на место ЧП едут саперы и другие спецслужбы, самые любопытные с интересом изучают опасную находку.

- У нас тут строительство нового парка, - рассказал КП очевидец, приславший нам видео с места обнаружения снаряда. - Рабочие ковыряли-ковыряли и наковыряли снаряд. Старенький, весь грязный, похоже, что со времен Великой Отечественной войны тут лежит.

В парке Чухонка во время благоустройства нашли снаряд ВОв.Авторство видео - "Комсомольская правда"

Реконструкция парка началась не так давно, поэтому не исключено, что это первая, но не последняя подобная находка. Напомним, по проекту благоустройство парка здесь будут вырублены сухостойные деревья, а также посажены более 2 тысяч новых. В будущем в парке появятся дорожки, поля для мини-футбола, волейбола, баскетбола, городок для детей и место для проведения концертов.

Кстати, это уже не первый случай, когда в Колпино находят боевые снаряды. Буквально месяц назад здесь также был обнаружен снаряд калибра 82 мм времен ВОв.

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