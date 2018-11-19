На Петроградке залили первый бетон ЖК Botanica

ОСОБЫЙ СТАТУС

А если быть точнее, причастность к истории, ведь Петроградский - старейший район города, именно отсюда началось развитие Санкт-Петербурга. Петроградская сторона обладает неповторимой атмосферой, и многие горожане стремятся жить именно здесь. В том числе и потому, что история здесь органично переплетается с современностью. С одной стороны, старинные кварталы, с другой - отлично развитая инфраструктура. Главные магистрали района, Большой и Каменноостровский проспекты, являются центром деловой активности и торговли.

Типовых домов массовых серий вы тут не встретите - большинство зданий Петроградки исторические или отделанные под старину. Правда, жить в них не очень комфортно: даже после капремонта они не всегда отвечают современным стандартам качественного жилья.

Новостроек в этой части города строится мало, на рынок выходят единичные проекты. Недавно, например, на Аптекарском проспекте, близ Ботанического сада, началось возведение нового жилого дома - ЖК Botanica. Стройка стартовала с торжественной церемонии заливки первого бетона.

- Это наш первый объект в Санкт-Петербурге, который получил золотой сертификат GREEN ZOOM, подтверждающий, что комплекс построен с использованием энергоэффективных технологий, - рассказал исполнительный директор компании «Эталон ЛенСпецСМУ»(входит в Группу «Эталон») Сергей Титаренко.

По традиции котлован освятил православный священник, после чего в фундамент дома заложили капсулу времени с отчеканенными вручную сувенирными монетами, а строители на счастье разбили бутылку шампанского.

Комплекс бизнес-класса компании «Эталон ЛенСпецСМУ», рассчитанный всего на 356 квартир, органично впишется в историческое окружение Петроградской стороны, но при этом будет выгодно выделяться благодаря свежим архитектурным решениям. А за изящными фасадами новоселов будут ждать новейшие технологии домостроения. Это и современные инженерные системы, и полностью закрытые уютные дворы, и подземный паркинг, и удобные планировки.

- Новый жилой комплекс Botanica во многом отражает ценности Группы «Эталон». Смелые решения, современные технологии, богатый опыт, устремленность в будущее - все это позволяет нам быть уверенными в своих силах, - говорит генеральный директор компании-подрядчика «СУ-267» (входит в Группу «Эталон») Дмитрий Володин.

ЭСТЕТИКА

Где еще можно любоваться открыточными видами Северной столицы прямо из собственной квартиры? Пожалуй, только на Петроградке. И даже если из окон вашего дома не будет видно шпиля Петропавловки, взор будут радовать прекрасные панорамы улиц, изящные фасады старинных зданий и ухоженные парки. В новых домах высокого класса застройщики, как правило, предусматривают все, чтобы жильцы смогли наслаждаться открывающимися панорамами Санкт-Петербурга. Например, в комплексе Botanica запроектированы широкие лоджии, эффектные эркеры и огромные окна.

ЭКОЛОГИЯ

Петроградский, наверное, можно считать одним из самых благополучных с экологической точки зрения центральных районов Петербурга. Александровский парк на юге, Ботанический сад на востоке, Вяземский и Лопухинский сады на севере, Петровский парк и парк Дома ветеранов сцены на Петровском острове на западе. И это если не считать «зеленых островов» с обширными парковыми зонами. Ну а действующих промышленных зон здесь практически не осталось - на их месте строятся общественно-деловые зоны и жилье.

Заботиться об окружающей среде позволяет использование в строительстве дома энергоэффективных «зеленых» технологий. Это поможет не только снизить потребление ресурсов, но и сократить собственникам квартир коммунальные платежи. К примеру, экономия на энергопотреблении составит 33 процента. А благодаря новейшим инженерным системам будущие жители смогут самостоятельно создавать необходимый микроклимат помещений.