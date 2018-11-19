2018-11-19T15:15:03+03:00
Происшествия

«Даже не пытался тормозить»: В Петербурге ищут водителя, сбившего солиста «Поющих гитар» Ступаченко и его жену

Супруги переходили дорогу по «зебре», когда неизвестный на полном ходу наехал на пару и скрылся
Роман ЛЯЛИН
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Солиста ансамбля сбил неизвестный Фото: ВАЛЕРИЙ СТУПАЧЕНКО | ОФИЦИАЛЬНАЯ ГРУППАСолиста ансамбля сбил неизвестный Фото: ВАЛЕРИЙ СТУПАЧЕНКО | ОФИЦИАЛЬНАЯ ГРУППА
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75-летний солист «Поющих гитар» Валерий Ступаченко вместе с 63-летней женой Верой вечером возвращались домой из магазина. Супруги стали переходить дорогу по пешеходному переходу на проспекте Просвещения, когда услышали рев мотора и свист шин. Прямо на них на полной скорости неслась легковушка.

- Это произошло примерно в 18:15 вечера, - рассказал «КП-Петербург» продюсер «Поющих гитар» Сергей Дронов. - Валера мне позвонил уже из больницы, когда отошел от наркоза. Он был очень встревожен, сказал: "Было темно, неслась машина. Помню только автомобиль и удар. Видел, как жену сбивает. Водитель ехал на большой скорости. Он даже не пытался затормозить или свернуть".

Авария произошла на пешеходном переходе Фото: УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Авария произошла на пешеходном переходе Фото: УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

От мощного удара Валерий Ступаченко вместе с женой получили серьезные травмы и были госпитализированы в больницу.

- У Валеры все ноги в гипсе до колена, - вздыхает Дронов. - Он сказал, что у него разорваны сухожилия. Не знаю, как дальше у него будет идти выздоровление. 75 лет человеку все-таки. Его жена и вовсе в тяжелейшем состоянии. У нее травмы головы, открытый перелом ноги. Сейчас Вера в реанимации.

Валерий Ступаченко пострадал меньше супруги, потому шел чуть впереди нее.

- Жена шла позади, - поясняет продюсер. - Они видели, что машина быстро едет. Решили вернуться назад к тротуару. Но это не помогло. Водитель после того, как сбил их, моментально скрылся. Он ударил по всем газам. Валера не смог рассмотреть автомобиль, и кто был за рулем.

Сейчас певец вместе с женой находится в больнице Фото: ВАЛЕРИЙ СТУПАЧЕНКО | ОФИЦИАЛЬНАЯ ГРУППА

Сейчас певец вместе с женой находится в больнице Фото: ВАЛЕРИЙ СТУПАЧЕНКО | ОФИЦИАЛЬНАЯ ГРУППА

Сейчас водителя ищут сотрудники полиции.

- 18 ноября около 18 часов 15 минут у дома 14/4 по проспекту Просвещения в зоне нерегулируемого пешеходного перехода неустановленный водитель совершил наезд на двоих пешеходов, - сообщают в УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Пешеходы в тяжелом состоянии госпитализированы. Водитель с места ДТП скрылся в сторону улицы Жени Егоровой. Предположительно он был в Renault Logan или Lada Largus. Особая примета: нет переднего бампера.

Если вы стали очевидцем этой аварии, позвоните по телефону в ОГИБДД по Выборгскому району: +7 921 442-99-49.

Водителя разыскивают сотрудники полиции

Водителя разыскивают сотрудники полиции

Справка «КП»

Валерий Ступаченко начал работу в ВИА «Поющие гитары» в 1969 году. В юности учился в музыкальном училище Грозного. Проходил срочную службу на космодроме «Байконур». Закончил Санкт-Петербургский Государственный Университет культуры и искусств.

Среди знакомых Валерия Ступаченко была Галина Брежнева. По сообщениям ансамбля, Ступаченко был первым исполнителем песни «Синий иней». С 1969 года Валерий стал вокалистом ансамбля. Среди его известных песен также такие композиции как «Соловей», «Я пою», «Проводы» и «Джулия».

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