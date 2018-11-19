2018-11-19T15:27:09+03:00
Общество

Читатели «Комсомолки» выберут лучшую собаку года

Чтобы принять участие в конкурсе нужно прислать фото хвостатого любимца и рассказать, чем он отличился в этом году
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Главный приз фотоконкурса – двухмесячный запас корма премиум класса ALL DOGS.Главный приз фотоконкурса – двухмесячный запас корма премиум класса ALL DOGS.
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Ваш любимый дог научился подавать лапу? А может, ваш смелый той-терьер вытащил человека из воды? Или мопс перестал воровать еду со стола? Вспомните о достижениях своего хвостатого питомца, и поделитесь ими с читателями сайта KP.RU. «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» объявляет о старте фотоконкурса «Собака года»! Он выявит, кто же был по-настоящему хорошим мальчиком (и девочкой) в 2018 году.

Победителем фотоконкурса станет автор, чье фото наберет наибольшее количество лайков на странице конкурса. Главный приз – двухмесячный запас корма премиум класса ALL DOGS, а также слава, любовь поклонников, звания «Собака года» и «Звезда соцсетей». Кроме того, генеральный партнер проекта компания Aller Petfood выберет еще троих счастливчиков в номинациях «Самое забавное фото», «Лучший собачий портрет», «Лучшая история». Победители в специальных номинациях также получат запасы корма от Aller Petfood.

Партнер проекта компания Aller Petfood выберет еще трех счастливчиков в номинациях «Самое забавное фото», «Лучший собачий портрет», «Лучшая история»

Партнер проекта компания Aller Petfood выберет еще трех счастливчиков в номинациях «Самое забавное фото», «Лучший собачий портрет», «Лучшая история»

Чтобы принять участие в фотоконкурсе «Собака года», нужно загрузить фотографию своего питомца на сайт KP.RU с 19 ноября по 17 декабря. В описании к фотографии написать, почему вы гордитесь своей собакой и чем же она отличилась в 2018 году. Чтобы как можно больше друзей проголосовали за вашего пса – поделитесь ссылкой на конкурс в своих социальных сетях. Подведение итогов состоится 19 декабря, дата церемонии награждения будет известна чуть позже.

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