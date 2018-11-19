День рождения петербургского метро отметили стихами Пушкина

Петербургский метрополитен отметил свой день рождения. Уже 63 года, как жители и гости Северной столицы имеют возможность перемещаться по городу на одном из самых быстрых и комфортных видов транспорта. А все благодаря усилиям строителей, машинистов и множества других людей, которые каждый день работают на благо пассажиров.

ВАЖНАЯ СТАНЦИЯ

В этом году отмечать праздник решили на «Пушкинской». Подошли к мероприятию необычно: на протяжении шести часов на одной из красивейших станций метрополитена рядом с памятником классику читали его стихи, слушали романсы и вспоминали, как Петербургу удалось в суровейших условиях построить метро.

Открыли концерт романсом «Я помню чудное мгновенье…». Перед петербуржцами выступил солист Михайловского театра Дмитрий Карпов. Затем с приветственным словом к гостям праздника обратился глава городского метрополитена Владимир Гарюгин, назвав 15 ноября знаменательным днем.

- Ленинградский метрополитен был построен в тяжелейшие послевоенные годы в необычных условиях, - начал свою речь Гарюгин. - Вокруг - болота. Но, несмотря на это, мы уже 63 го-да перевозим людей, и сложно представить наш город без такого транспорта, как метро.

Объяснил глава петербургской подземки и решение отмечать праздник на «Пушкинской». Эта станция не только входила в состав первого пускового участка ленинградского метро, но и является объектом культурного наследия.

Пассажиры попали на настоящий праздник.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Эта станция находится под охраной ЮНЕСКО, - объяснил Владимир Гарюгин. - А еще она всеми любима. Теплая, душевная… Единственная, где нет и не будет рекламы. Решили сохранить ее такой.

В качестве поздравления Владимир Гарюгин прочел отрывок из «Евгения Онегина»:

- Лет чрез пятьсот дороги,

верно,

У нас изменятся безмерно:

Шоссе Россию здесь и тут,

Соединив, пересекут.

Мосты чугунные чрез воды

Шагнут широкою дугой,

Раздвинем горы, под водой

Пророем дерзостные своды.

ВОСПОМИНАНИЯ ДЕТСТВА

Поздравляли метро с днем рождения и петербургские артисты. Актер Сергей Кошонин не только восхитился силой и выдержкой тех рабочих, которые с огромным трудом строили подземку, но и вспомнил свои первые детские впечатления от современного транспорта:

- Ребенком мне рассказывали, как при строительстве метро станции постоянно затапливало. И, чтобы построить спуск на глубину, замораживали грунт. Меня это очень впечатляло! И я ребенком боялся, что вот-вот на станцию хлынет вода, - смеется актер.

Но Петербургский метрополитен выдержал все, с самого своего основания работая без перебоя. И будет продолжать это делать, открывая все новые станции, чего подземке и пожелал Сергей Кошонин.

- Приятно, что в нашем городе так много станций, носящих имена классиков! - восхитился артист, после чего под гитару спел оду Пушкину.

После Сергея Кошонина на сцену вышел другой актер - Сергей Барковский. Он пронзительно прочитал стихотворение «Зима. Что делать нам в деревне?». Публика отозвалась аплодисментами.

В рамках поэтического фестиваля пассажирам также предложили принять участие в викторинах и конкурсах, посвященных истории метро. За правильные ответы выдавали небольшие памятные сувениры от подземки.