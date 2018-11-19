2018-11-19T15:58:35+03:00
Досуг

Зара и Disney поздравили детей с наступающим праздником благотворительным концертом «Ты уникален!»

Второй благотворительный концерт программы состоялся в Санкт-Петербурге
Поделиться:
Проект «Ты уникален» стал частью новогодней благотворительной программы компании Disney в России и СНГ.Проект «Ты уникален» стал частью новогодней благотворительной программы компании Disney в России и СНГ.
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге 12 ноября состоялся второй благотворительный концерт в рамках программы «Ты уникален», которую компания Disney в России и СНГ проводит с певицей Зарой. Цель этой благотворительной программы – показать, что человек может быть талантлив вне зависимости от жизненных обстоятельств, и дать возможность творческим людям с инвалидностью проявить свой талант и получить признание зрителей.

Программа мероприятия включает праздничный предновогодний концерт Зары, в котором выступают талантливые артисты с инвалидностью, а также художественную выставку работ подопечных благотворительных фондов. Первый концерт состоялся в Москве. Второй концерт прошел в Санкт-Петербурге с участием Софьи Бабич, Полины Шведова, коллектива жестового пения «Поющие руки» и танцевального коллектива «Парадокс». В фойе театра выставлены художественные работы, авторами которых стали подопечные фондов «Шаг навстречу», «Даун Центр», «AdVita», «Дети Марии» и Центра детей инвалидов. Зрителями концерта стали люди с инвалидностью и подопечные фондов.

- Я очень рада, что концерт, который мы уже второй год проводим с Зарой, дает возможность талантливым детям поверить в себя! - признался генеральный директор компании Disney в России и СНГ Марина Жигалова-Озкан. - Я восхищена мужеством и смелостью наших артистов, их родителей и наставников. Они не просто выступили на сцене и представили свои работы на выставке, но и дали возможность каждому ребенку в зале забыть о сложностях и обстоятельствах и поверить то, что мечты сбываются.

Участники программы «Ты уникален».

Участники программы «Ты уникален».

- Для меня огромное счастье, что вместе с Мариной Жигаловой-Озкан и командой Disney нам удалось реализовать этот по-настоящему важный проект для сотен юных талантов, которым так важно наше участие и поддержка! - говорит Зара. - Я благодарна зрителям за тот отклик, который проект «Ты уникален» получает второй год подряд. Верю, что наша социальная инициатива будет вновь и вновь объединять ребят с ограниченными возможностями, но безграничным талантом в разных городах нашей страны. Сегодня это Санкт-Петербург. А я призываю нас быть добрее, отзывчивее и внимательнее друг к друг. Каждый человек уникален и каждый из нас обязательно осуществит свою мечту!

Проект «Ты уникален» стал частью новогодней благотворительной программы компании Disney в России и СНГ, которая уже на протяжении 12 лет устраивает новогодние праздники для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и приглашает их увидеть известные спектакли и мюзиклы на сценах лучших театров страны. С 2015 года праздники проходят не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и других городах России. За всю историю существования этой доброй традиции новогодние благотворительные вечера посетили уже 17,400 детей

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Оркестр «Таврический» порадует город шедеврами музыкального Голливуда
16 ноября в Петербурге покажут эффектное кино-музыкальное шоу «Классика американского и советского Голливуда». Саундтреки, известные с детства, исполнят музыканты симфонического оркестра Ленинградской области «Таврический» в «Экспофоруме»
Новости 24
В Токсовском тоннеле в ДТП погибли двое рабочих
В Петербурге будут судить двух граждан Китая за контрабанду картин
В Петербурге на КАД установят систему безопасности за два миллиарда рублей
Александр Гуцан сменил Александра Беглова в Совбезе
Петербург с начала года избавился от половины незаконных свалок
В Петербурге вспомнили главного грека России
На Невском заново наносят надпись «При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна»
В парламенте Петербурга обсудили туристический сбор
Депутаты поддержали обе губернаторские поправки
В Токсовском тоннеле на КАД меняется схема движения
На Пулковском шоссе у многоэтажки нашли тело мужчины
Петербуржцы выберут имя гиббону из Ленинградского зоопарка
Снег стал причиной тройного ДТП в Пушкине
Полиция Петербурга поймала женщин, укравших малыша из роддома
Старушка на миллион: В Петербурге «установщики окон» обворовали пенсионерку
Могли бы еще поиграть: Тренер «Шальке» попенял на судейство после игры с «Зенитом»
В Купчино на покупателей супермаркета упал потолок