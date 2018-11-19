2018-11-19T16:12:31+03:00
Досуг

Дед Мороз проведет опыты: Научная новогодняя елка WOW!HOW? состоится в Петербурге

14, 15 и 16 декабря, на Новой сцене ЛДМ, праздник будет не только для детей, но и для взрослых
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На Петроградской стороне уже давно работает институт новогодних чудес.На Петроградской стороне уже давно работает институт новогодних чудес.
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Гости елки окажутся не просто зрителями удивительного научного шоу с десятками уникальных научных демонстраций на большой сцене, но и полноценными участниками представления, ведь на мероприятии их ждут интерактивные зоны, пространство для мастер-классов и уникальные артсайенс инсталляции.

Посетители Научной елки примерят на себя роль химиков и физиков, программистов и врачей, познакомятся с профессиями будущего. Деду Морозу и ученым вместе с ребятами и их родителями предстоит открыть секрет настоящего новогоднего чуда, и, разумеется, его поиск не обойдется без удивительных и завораживающих экспериментов.

Программа мероприятия

Шоу "Академия научных чудес"

Время начала шоу 10:30, 13:30, 16:30, 18:30

Длительность шоу: 60 минут

В канун зимних праздников нам стало известно, что на Петроградской стороне уже давно работает институт новогодних чудес - огромная лаборатория, в которой настоящие ученые и сам Дед Мороз проводят научные опыты! Зрители совместно с главными героями попробуют найти новые рецепты новогодних чудес. В поисках этих рецептов будут проведены завораживающие эксперименты, среди которых оптические метаморфозы, опыты с сотнями литров жидкого азота, ослепительный ледяной фонарь, гигантские дымовые пушки, танцы молний, левитация. Всего более 20 замечательных научных экспериментов!

Гости елки окажутся полноценными участниками представления.

Гости елки окажутся полноценными участниками представления.

Программа интерактивных зон

В течение часа до начала и часа после окончания шоу гости будут пробовать себя в роли естествоиспытателей и инженеров – пространство будет отведено под мастер-классы, интерактивные зоны и мини-шоу.

- Чудо-полимеры

- Хранилище чудес

- Кухня Деда Мороза

- Снег, иней и морозы

- Тайна ледника

- Криогенное выветривание

Начало представлений: 11-16 декабря в 9:30, 12:30, 15:30, 17:30

Место проведения: ЛДМ, ул. Профессора Попова 47

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