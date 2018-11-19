Дед Мороз проведет опыты: Научная новогодняя елка WOW!HOW? состоится в Петербурге

Гости елки окажутся не просто зрителями удивительного научного шоу с десятками уникальных научных демонстраций на большой сцене, но и полноценными участниками представления, ведь на мероприятии их ждут интерактивные зоны, пространство для мастер-классов и уникальные артсайенс инсталляции.

Посетители Научной елки примерят на себя роль химиков и физиков, программистов и врачей, познакомятся с профессиями будущего. Деду Морозу и ученым вместе с ребятами и их родителями предстоит открыть секрет настоящего новогоднего чуда, и, разумеется, его поиск не обойдется без удивительных и завораживающих экспериментов.

Программа мероприятия

Шоу "Академия научных чудес"

Время начала шоу 10:30, 13:30, 16:30, 18:30

Длительность шоу: 60 минут

В канун зимних праздников нам стало известно, что на Петроградской стороне уже давно работает институт новогодних чудес - огромная лаборатория, в которой настоящие ученые и сам Дед Мороз проводят научные опыты! Зрители совместно с главными героями попробуют найти новые рецепты новогодних чудес. В поисках этих рецептов будут проведены завораживающие эксперименты, среди которых оптические метаморфозы, опыты с сотнями литров жидкого азота, ослепительный ледяной фонарь, гигантские дымовые пушки, танцы молний, левитация. Всего более 20 замечательных научных экспериментов!

Гости елки окажутся полноценными участниками представления.

Программа интерактивных зон

В течение часа до начала и часа после окончания шоу гости будут пробовать себя в роли естествоиспытателей и инженеров – пространство будет отведено под мастер-классы, интерактивные зоны и мини-шоу.

- Чудо-полимеры

- Хранилище чудес

- Кухня Деда Мороза

- Снег, иней и морозы

- Тайна ледника

- Криогенное выветривание

Начало представлений: 11-16 декабря в 9:30, 12:30, 15:30, 17:30

Место проведения: ЛДМ, ул. Профессора Попова 47