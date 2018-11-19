Дед Мороз проведет опыты: Научная новогодняя елка WOW!HOW? состоится в Петербурге
Гости елки окажутся не просто зрителями удивительного научного шоу с десятками уникальных научных демонстраций на большой сцене, но и полноценными участниками представления, ведь на мероприятии их ждут интерактивные зоны, пространство для мастер-классов и уникальные артсайенс инсталляции.
Посетители Научной елки примерят на себя роль химиков и физиков, программистов и врачей, познакомятся с профессиями будущего. Деду Морозу и ученым вместе с ребятами и их родителями предстоит открыть секрет настоящего новогоднего чуда, и, разумеется, его поиск не обойдется без удивительных и завораживающих экспериментов.
Программа мероприятия
Шоу "Академия научных чудес"
Время начала шоу 10:30, 13:30, 16:30, 18:30
Длительность шоу: 60 минут
В канун зимних праздников нам стало известно, что на Петроградской стороне уже давно работает институт новогодних чудес - огромная лаборатория, в которой настоящие ученые и сам Дед Мороз проводят научные опыты! Зрители совместно с главными героями попробуют найти новые рецепты новогодних чудес. В поисках этих рецептов будут проведены завораживающие эксперименты, среди которых оптические метаморфозы, опыты с сотнями литров жидкого азота, ослепительный ледяной фонарь, гигантские дымовые пушки, танцы молний, левитация. Всего более 20 замечательных научных экспериментов!
Гости елки окажутся полноценными участниками представления.
Программа интерактивных зон
В течение часа до начала и часа после окончания шоу гости будут пробовать себя в роли естествоиспытателей и инженеров – пространство будет отведено под мастер-классы, интерактивные зоны и мини-шоу.
- Чудо-полимеры
- Хранилище чудес
- Кухня Деда Мороза
- Снег, иней и морозы
- Тайна ледника
- Криогенное выветривание
Начало представлений: 11-16 декабря в 9:30, 12:30, 15:30, 17:30
Место проведения: ЛДМ, ул. Профессора Попова 47