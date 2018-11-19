Нобелевские лауреаты выступят на VIII Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее»

В деловой программе VIII Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» примут участие ведущие российские и зарубежные ученые в разных областях, в том числе лауреаты коллективной Нобелевской премии мира 2007 года в составе межправительственной группы экспертов по изменению климата Олег Анисимов и Игорь Башмаков.

Российский климатолог Олег Анисимов возглавляет профильный отдел Государственного гидрологического института. Ученый выступит на рабочей сессии «Изменение климата и таяние вечной мерзлоты», его доклад будет посвящен изменениям в криолитозоне Арктики. Проблеме деградации криолитозоны в рамках секции будет уделено большое внимание. По мнению ученого, это процесс способен кардинально повлиять на жизнедеятельность населения Арктики.

Игорь Башмаков более 20 лет руководит Центром по эффективному использованию энергии. Сегодня ученый является одним из ведущих российских экспертов в области разработки и реализации политики повышения эффективности использования энергии на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. На форуме ученый выступит в панельной сессии «Энергоснабжение в Арктике: технологии и инновационные решения». Экологическое регулирование – это не только прерогатива государства, считает Игорь Башмаков, так как сегодня ни одна компания не застрахована от влияния климатических вопросов на ее деятельность.

О своем участии в VIII Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» заявили более 2000 человек – представители 40 российских регионов и 20 зарубежных стран.