«Черная пятница» в «Артмузе»: Творческий SALE от 15 до 70%

Дорогие друзья, приглашаем вас принять участие в «черной пятнице» творческого кластера «АРТМУЗА».

Вас ждут мастер-классы на различную тематику, огромные скидки от резидентов, сюрпризы и много всего интересного!

Творческий SALE от 15 до 70%

Рестобар Artist: 20% на вино и все меню.

Бар «Пешка»: Мастер-класс по приготовлению пиццы всего 700 руб. вместо 1500 руб. Начало в 17:30.

Ресторан #СОЛНЦЕСПРАВА - 15% скидка на все!

ВНИМАНИЕ

Приятный бонус от ресторана Artist творческого кластера "Артмуза".

Всем посетителям «черной пятнице», которые совершат покупку на территории музея и предъявят чек бармену, в ресторане Artist чашка ароматного кофе БЕСПЛАТНО!

Насладитесь не только приятными покупками, но и ароматным кофе в ресторане творческой кухни и питерской атмосферы Artist.

Не пропустите такой день! Вход свободный!

13-я линия В.О., 70

«Черная пятница» в «Артмузе»: Резиденты

«Milla Berillo», студия авторской одежды

1 этаж, 14

С 11:00 до 21:00 в студии авторской одежды Milla Berillo по кодовому слову "Белая ворона" можно будет приобрести изделия из прошлых коллекций с 23% скидкой. А тот, кто закажет индивидуальный пошив новогоднего наряда, получит уникальный дизайнерский аксессуар из новой коллекции.

«Jenya&Margo», шоурум дизайнерской одежды

1 этаж,10

Размер скидки уточняйте у резидента

«Hey, sister!», шоурум женской одежды

1 этаж, 12

Скидки до 70 %! Скидка 30 % на всё чёрное!

«Made by», шоурум дизайнерской одежды

1 этаж, 7

Скидки до 50 %

Галерея Дмитрия Яковина

2 этаж, 232

Скидка 15%. С 14.00 до 21.00 Мастер-класс для детей, взрослых в течение всего дня! Захватите любимую вещь для росписи

«Вихрова Инна», дизайн интерьеров

2 этаж, 235

Презентация! Открытие шоурума!

F3 Studio, нижнее бельё

2 этаж, 238

Cкидки 30% на всё!

«Модистерия» (ООО), шоу-рум авторской одежды

2 этаж, 227

Суперскидка! (подробности в шоу-руме авторской одежды «Модистерия»)

MUZA , Российский бренд женской одежды

2 этаж, 225

Скидка 30% на весь ассортимент.

Первым десяти покупателям в подарок эксклюзивное украшение от дизайнера MUrtazaeva ZArema. Ждём всех на бокал игристого шампанского!

Loft «Анна Морозова», Академия имиджа

2 этаж, 205

Размер скидки уточняйте у резидента

Мастер-класс для детей, взрослых

Pro ART studio, художественная школа

2 этаж, 206

Размер скидки уточняйте у резидента

18.00 Открытый мастер-класс для детей по живописи и живому акрилу

Студия #POMOZAIM (школа мозаики)

2 этаж, 208

Размер скидки уточняйте у резидента

19.00 Открытый мастер-класс для детей по мозаике

Художественная мастерская Натальи Климовой

2 этаж, 210

Размер скидки уточняйте у резидента

20.00 Мастер-классы для взрослых и детей

Театр-студия «Цитрус-арт»

2 этаж, 201-203

Размер скидки уточняйте у резидента

20.00 Мастер-класс для детей

Центр красоты и здоровья «МИРТ»

3 этаж, 331

Суперскидка! (подробности в центре красоты и здоровья «МИРТ»)

«Душа», тату-студия

3 этаж, 329

Суперскидка на выведение татуировки! (подробности в тату-студии «Душа»)

Студия "ArtRaven" современная скульптура

3 этаж, 309

Официальное открытие и презентация!

Скидка – 20 % на курс занятий.

19.00 Бесплатный мастер-класс по скульптуре для взрослых и детей

«Мечта невесты», свадебный салон

3 этаж, 327

Скидка – 50 % на фатиновые юбки!

Школа танцев, ранее «Латинский квартал»

3 этаж, 301

Скидка на абонементы школы

20.00 Открытый мастер-класс для взрослых и детей

Творческая студия Anika Kartes

4 этаж, 414

18.30 - Открытый мастер-класс по живописи

19:30 – Мастер-класс «Авторские серьги из кожи и меха» (скидка – 20%)

WHALE печать

4 этаж, 413

Суперскидка! (подробности в WHALE печать)

SuperbDress, салон аренды платьев

4 этаж, 426

Скидка 30%

19.00 Открытый мастер-класс

Театральная Долина

2 этаж

Скидка 50%

ИНФОРМАЦИЯ О ПАРТНЕРЕ

Артмуза.

АРТМУЗА - музей современного искусства и крупнейший творческий кластер в Санкт-Петербурге. В 2013 году помещения бывшего завода музыкальных инструментов «Муздеталь» превратились в объединение творческих людей в части живописи, скульптуры, дизайна и интерьера, преобразив индустриальное здание в культурное место для творчества и отдыха жителей и гостей Северной столицы.

У нас два здания, четыре этажа, десять галерей и множество резиденций: театр, мастерские художников, танцевальные, музыкальные, художественные и дизайнерские студии и школы.

Площади от 50 до 1000 кв.м. - лофт, галереи, бар, резиденции.

Мы меняем экспозиции ежемесячно, проводим бесплатные поэтические чтения, концерты, мастер-классы, встречи с известными людьми, open talk, просмотры кинофильмов и другие мероприятия. Мы создали для вас творческую атмосферу.

Также у нас открылась великолепная площадка на крыше #СОЛНЦЕСПРАВА. Для Вас работает сцена, лаунж—зона, кинотеатр, кафе, ресторан и смотровая площадка в 1500 кв.м.

Приходите! Творить вместе гораздо интереснее! Главное правило кластера - искусство должно быть доступным для каждого. Как для зрителей, так и для талантливых и амбициозных авторов. Двери АРТМУЗЫ всегда открыты для сотрудничества. Вход в АРТМУЗУ бесплатный! С каждым днем творческий кластер АРТМУЗА завоевывает признание все большего количества ценителей искусства, с каждым днем в стенах пространства реализуются все больше интересных проектов.

Если вам есть что предложить, о чем рассказать - напишите нам на почту или в социальные сети. Если Вы хотите поселиться у нас или провести мероприятие - звоните. И обязательно приходите! Ваша муза должна работать!

Ежедневно с 11:00 до 22:00 адрес: В.О., 13 линия, д. 70-72 тел.: +7 (812) 313 47 03