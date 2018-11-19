«Черная пятница» в «Артмузе»: Творческий SALE от 15 до 70%
Дорогие друзья, приглашаем вас принять участие в «черной пятнице» творческого кластера «АРТМУЗА».
Вас ждут мастер-классы на различную тематику, огромные скидки от резидентов, сюрпризы и много всего интересного!
Творческий SALE от 15 до 70%
Рестобар Artist: 20% на вино и все меню.
Бар «Пешка»: Мастер-класс по приготовлению пиццы всего 700 руб. вместо 1500 руб. Начало в 17:30.
Ресторан #СОЛНЦЕСПРАВА - 15% скидка на все!
ВНИМАНИЕ
Приятный бонус от ресторана Artist творческого кластера "Артмуза".
Всем посетителям «черной пятнице», которые совершат покупку на территории музея и предъявят чек бармену, в ресторане Artist чашка ароматного кофе БЕСПЛАТНО!
Насладитесь не только приятными покупками, но и ароматным кофе в ресторане творческой кухни и питерской атмосферы Artist.
Не пропустите такой день! Вход свободный!
13-я линия В.О., 70
«Черная пятница» в «Артмузе»: Резиденты
«Milla Berillo», студия авторской одежды
1 этаж, 14
С 11:00 до 21:00 в студии авторской одежды Milla Berillo по кодовому слову "Белая ворона" можно будет приобрести изделия из прошлых коллекций с 23% скидкой. А тот, кто закажет индивидуальный пошив новогоднего наряда, получит уникальный дизайнерский аксессуар из новой коллекции.
«Jenya&Margo», шоурум дизайнерской одежды
1 этаж,10
Размер скидки уточняйте у резидента
«Hey, sister!», шоурум женской одежды
1 этаж, 12
Скидки до 70 %! Скидка 30 % на всё чёрное!
«Made by», шоурум дизайнерской одежды
1 этаж, 7
Скидки до 50 %
Галерея Дмитрия Яковина
2 этаж, 232
Скидка 15%. С 14.00 до 21.00 Мастер-класс для детей, взрослых в течение всего дня! Захватите любимую вещь для росписи
«Вихрова Инна», дизайн интерьеров
2 этаж, 235
Презентация! Открытие шоурума!
F3 Studio, нижнее бельё
2 этаж, 238
Cкидки 30% на всё!
«Модистерия» (ООО), шоу-рум авторской одежды
2 этаж, 227
Суперскидка! (подробности в шоу-руме авторской одежды «Модистерия»)
MUZA , Российский бренд женской одежды
2 этаж, 225
Скидка 30% на весь ассортимент.
Первым десяти покупателям в подарок эксклюзивное украшение от дизайнера MUrtazaeva ZArema. Ждём всех на бокал игристого шампанского!
Loft «Анна Морозова», Академия имиджа
2 этаж, 205
Размер скидки уточняйте у резидента
Мастер-класс для детей, взрослых
Pro ART studio, художественная школа
2 этаж, 206
Размер скидки уточняйте у резидента
18.00 Открытый мастер-класс для детей по живописи и живому акрилу
Студия #POMOZAIM (школа мозаики)
2 этаж, 208
Размер скидки уточняйте у резидента
19.00 Открытый мастер-класс для детей по мозаике
Художественная мастерская Натальи Климовой
2 этаж, 210
Размер скидки уточняйте у резидента
20.00 Мастер-классы для взрослых и детей
Театр-студия «Цитрус-арт»
2 этаж, 201-203
Размер скидки уточняйте у резидента
20.00 Мастер-класс для детей
Центр красоты и здоровья «МИРТ»
3 этаж, 331
Суперскидка! (подробности в центре красоты и здоровья «МИРТ»)
«Душа», тату-студия
3 этаж, 329
Суперскидка на выведение татуировки! (подробности в тату-студии «Душа»)
Студия "ArtRaven" современная скульптура
3 этаж, 309
Официальное открытие и презентация!
Скидка – 20 % на курс занятий.
19.00 Бесплатный мастер-класс по скульптуре для взрослых и детей
«Мечта невесты», свадебный салон
3 этаж, 327
Скидка – 50 % на фатиновые юбки!
Школа танцев, ранее «Латинский квартал»
3 этаж, 301
Скидка на абонементы школы
20.00 Открытый мастер-класс для взрослых и детей
Творческая студия Anika Kartes
4 этаж, 414
18.30 - Открытый мастер-класс по живописи
19:30 – Мастер-класс «Авторские серьги из кожи и меха» (скидка – 20%)
WHALE печать
4 этаж, 413
Суперскидка! (подробности в WHALE печать)
SuperbDress, салон аренды платьев
4 этаж, 426
Скидка 30%
19.00 Открытый мастер-класс
Театральная Долина
2 этаж
Скидка 50%
ИНФОРМАЦИЯ О ПАРТНЕРЕ
Артмуза.
АРТМУЗА - музей современного искусства и крупнейший творческий кластер в Санкт-Петербурге. В 2013 году помещения бывшего завода музыкальных инструментов «Муздеталь» превратились в объединение творческих людей в части живописи, скульптуры, дизайна и интерьера, преобразив индустриальное здание в культурное место для творчества и отдыха жителей и гостей Северной столицы.
У нас два здания, четыре этажа, десять галерей и множество резиденций: театр, мастерские художников, танцевальные, музыкальные, художественные и дизайнерские студии и школы.
Площади от 50 до 1000 кв.м. - лофт, галереи, бар, резиденции.
Мы меняем экспозиции ежемесячно, проводим бесплатные поэтические чтения, концерты, мастер-классы, встречи с известными людьми, open talk, просмотры кинофильмов и другие мероприятия. Мы создали для вас творческую атмосферу.
Также у нас открылась великолепная площадка на крыше #СОЛНЦЕСПРАВА. Для Вас работает сцена, лаунж—зона, кинотеатр, кафе, ресторан и смотровая площадка в 1500 кв.м.
Приходите! Творить вместе гораздо интереснее! Главное правило кластера - искусство должно быть доступным для каждого. Как для зрителей, так и для талантливых и амбициозных авторов. Двери АРТМУЗЫ всегда открыты для сотрудничества. Вход в АРТМУЗУ бесплатный! С каждым днем творческий кластер АРТМУЗА завоевывает признание все большего количества ценителей искусства, с каждым днем в стенах пространства реализуются все больше интересных проектов.
Если вам есть что предложить, о чем рассказать - напишите нам на почту или в социальные сети. Если Вы хотите поселиться у нас или провести мероприятие - звоните. И обязательно приходите! Ваша муза должна работать!
Ежедневно с 11:00 до 22:00 адрес: В.О., 13 линия, д. 70-72 тел.: +7 (812) 313 47 03