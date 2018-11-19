Пятый Всероссийский конкурс молодых художников «Муза должна работать»: Открыт прием заявок

В крупнейшем музее современного искусства Санкт-Петербурга - «АРТМУЗА» начат прием заявок на участие в пятом Всероссийском конкурсе молодых художников «Муза должна работать» 2018 – 2019 г.г.

Конкурс ежегодный и призван помочь молодым художникам реализовать свой творческий потенциал, привлечь общественное внимание к искусству молодых и помочь в продвижении на арт-рынке.

Конкурс открыт для художников со всей России. Возрастная категория участников: от 16 до 35 лет.

Тема работ – свободная. Участие в конкурсе – бесплатное.

Заявку на участие в конкурсе можно заполнить уже сейчас, либо успеть это сделать до 25 ноября 2018 года!

Ссылка на электронную форму заявки.

Подробнее на нашем сайте.

Все возникшие вопросы вы можете задавать на официальную почту: konkurs2018.artmuza@gmail.com

Этапы конкурса:

1-й этап:

- до 25 11.18 – приём заявок на участие;

2-й этап:

- 26.11.18 – 29.11.18 – отбор участников, выявление лучших работ;

- 01.12.18 – 14.12.18 – предоставление работ в оригинале;

3-й этап:

- 20.12.18 - 31.01.19 – выставка работ-победителей;

20 декабря 2018 года в 19:00 – состоится вернисаж и торжественное открытие выставки, награждение участников конкурса.

Приглашаем всех молодых художников участвовать!

ИНФОРМАЦИЯ О ПАРТНЕРЕ

Артмуза.

АРТМУЗА - музей современного искусства и крупнейший творческий кластер в Санкт-Петербурге. В 2013 году помещения бывшего завода музыкальных инструментов «Муздеталь» превратились в объединение творческих людей в части живописи, скульптуры, дизайна и интерьера, преобразив индустриальное здание в культурное место для творчества и отдыха жителей и гостей Северной столицы.

У нас два здания, четыре этажа, десять галерей и множество резиденций: театр, мастерские художников, танцевальные, музыкальные, художественные и дизайнерские студии и школы.

Площади от 50 до 1000 кв.м. - лофт, галереи, бар, резиденции.

Мы меняем экспозиции ежемесячно, проводим бесплатные поэтические чтения, концерты, мастер-классы, встречи с известными людьми, open talk, просмотры кинофильмов и другие мероприятия. Мы создали для вас творческую атмосферу.

Также у нас открылась великолепная площадка на крыше #СОЛНЦЕСПРАВА. Для Вас работает сцена, лаунж—зона, кинотеатр, кафе, ресторан и смотровая площадка в 1500 кв.м.

Приходите! Творить вместе гораздо интереснее! Главное правило кластера - искусство должно быть доступным для каждого. Как для зрителей, так и для талантливых и амбициозных авторов. Двери АРТМУЗЫ всегда открыты для сотрудничества. Вход в АРТМУЗУ бесплатный! С каждым днем творческий кластер АРТМУЗА завоевывает признание все большего количества ценителей искусства, с каждым днем в стенах пространства реализуются все больше интересных проектов.

Если вам есть что предложить, о чем рассказать - напишите нам на почту или в социальные сети. Если Вы хотите поселиться у нас или провести мероприятие - звоните. И обязательно приходите! Ваша муза должна работать!

Ежедневно с 11:00 до 22:00 адрес: В.О., 13 линия, д. 70-72 тел.: +7 (812) 313 47 03