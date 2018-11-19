В Петербурге щенок шпица сбежал от хозяев на остров

Обычная прогулка для белоснежного щенка шпица закончилась спасательной операцией. Пятимесячная Снежка вырвалась из ошейника и сбежала от хозяев в Саду Бенуа на Тихорецком проспекте. Оказалось, что отважная малышка отправилась прямиком к пруду. И, преодолев его, очутилась на небольшом островке посреди воды. А вот обратно плыть щенок не решился. Куда именно делся питомец, хозяева поняли не сразу: только на следующий день маленькую Снежку увидели на островке. На помощь животному пришли волонтеры «Кошкиспас».

– Найти его сразу хозяева не смогли. Друзьями и знакомыми выдвигались разные версии, куда мог пропасть малыш. Самая малореальная состояла в том, что собакен преодолел водную гладь и скрылся на острове, – рассказала активистка Татьяна Скородумова на странице «Кошкиспас» в соцсети.

Когда стало ясно, что Снежка все-таки на острове, спасатели собрались у водоема. Надев гидрокостюм, волонтер «Кошкиспаса» поплыла к потеряшке.

Маленький щенок шпица на острове в Саду Бенуа.Видео: vk.com/koshkispas

– А там щен, конечно, испугался черного мокрого чудовища, появившегося из воды, и грозно скуля, стал метаться в густом кустарнике в поисках укрытия, – добавляет Татьяна. – Маленькая юркая собачка, несомненно, имела передо мной большое преимущество. Но в панике песика занесло в траву в воде, откуда выскочить шустро не было возможности.

Ловить Снежку пришлось специальным сачком. До берега, где уже ждали хозяева, дрожащего щенка переправили по воде в контейнере.

Щенок не решился плыть назад и сутки пробыл на островке.

Пока проходила операция по спасению шпица, в Саду Бенуа собрались неравнодушные наблюдатели. Очевидцы засняли возвращение Снежки на видео. Пока щенок отогревается дома, хозяйка шпица Сюзанна не устает благодарить волонтеров и делится:

– Сейчас Снежка дома и с ней все хорошо. Есть истории с хорошим концом. И сегодня это наша история.